Chefferie au PLQ : Résultat décevant, mais un bon parcours pour Mario Roy

C'est à la fin du congrès du Parti libéral du Québec, qui se tenait aujourd'hui, que les partisans ont appris que leur nouveau chef est Pablo Rodriguez, ex-ministre au fédéral. Cette victoire s'est accompagnée d'un résultat plutôt décevant pour le candidat beauceron, Mario Roy, terminant cinquième.

Assis non-loin de M.Roy, notre journaliste a pu apercevoir la déception de ce dernier au dévoilement des résultats du premier tour n'obtenant que 0,8 % des points. Tandis que Marc Bélanger a pris la quatrième place avec 3,9 % des points, suivi de Karl Blackburn avec 27,6 % , Charles Milliard avec 28,7 % et Pablo Rodriguez avec 39 %. Pour être élu , le candidat devait obtenir 50 plus un des points ce qui a forcé un deuxième tour en M.Rodriguez et entre M.Milliard. Le tout s'est terminé avec un pointage de 52,3 % pour Rodriguez contre 47,7 % pour Milliard.

Par contre, le Beauceron ne se laisse pas abattre étant fier de son parcours et mentionnant que plusieurs partisans lui avaient manifesté leur appréciation de sa présence qui a mené vers des sujets différents. D'ailleurs, tout le long de sa sortie de la salle du congrès, il a été intercepté par de nombreuses personnes pour lui donner une poignet de main, le féliciter et de l'encourager à persévérer en politique.

« Bien sûr qu'on aurait aimé de plus beaux résultats, mais je suis très content de la course que j'ai mené et les idées et propositions que j'ai amené à la course. Je suis convaincu que j'ai apporté beaucoup à la course qui a contribué aux débats d'idées. Je suis très content de la campagne que j'ai mené », partage-t'il à notre journaliste.

L'entrepreneur agricole de Saint-Jules a participé à un total de six débats à différents endroits au Québec dans les derniers mois lui permettant selon ses dires d'avoir « une très belle visibilité et une belle couverture des médias régionaux, mais aussi des nationaux ». Car bien qu'il était le moins inexpérimenté et le plus jeune à 31 ans, il a beaucoup apprécié l'aide du parti qui lui a permis de proposer ses idées librement.

Possible avenir en politique?

Il a bien entendu l'intention après ces longs mois de campagne à travers la province prendre un moment pour « reprendre son souffle et y aller une journée à la fois ». Mais lorsque qu'on lui demande s'il y avait des possibilités dans un futur de continuer en politique, il s'exprime vivement en disant: « Absolument ça ne s'arrête pas là! Je suis convaincu que ça ne s'arrête pas là. Ce que je veux, c'est améliorer le Québec ».

Alors, il se pourrait bien que les citoyens aient la possibilité dans un avenir plus ou moins proche de voir passer la candidature de Mario Roy qui est bien déterminé à poursuivre ce qu'il a commencé en affrontant des candidats de haut niveau.

Mentionnons que cela faisait trois ans que le parti n'avait pas de chef élu, mais bien un chef par intérim Marc Tanguay. C'est 70 % des membres qui se sont exprimé en ligne pour décider qui serait à leur tête pour les prochaines élections qui sont en octobre 2026.