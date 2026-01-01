L'AIS Beauce-Sartigan reçoit 300 000$ pour son projet de relocalisation

L’Association pour l’intégration sociale Beauce-Sartigan (AIS) s'est vu remettre un montant de 300 000$ par le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la jeunesse, Samuel Poulin.

Cette somme servira à compléter le financement de son projet de relocalisation qui permettra ainsi à l'organisme de bonifier son offre de services, notamment en triplant la capacité d’accueil de son Centre de jour pour les jeunes adultes de 21 ans.

« Ça va faire une différence dans la communauté. (...) Cette aide de coeur a une valeur inestimable pour nos membres et nos futurs membres », a souligné avec enthousiasme Emmanuel Rodrigue, directeur de l’AIS. « Pour plusieurs familles de la région, il serait difficile de vaquer à des occupations professionnelles et d'avoir le précieux répit dont elles ont besoin sans l'AIS. (...) C'est un filet social important dans notre communauté. »

L’organisme situé à Saint-Georges œuvre auprès des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) depuis 1988. Cependant, afin d'offrir un meilleur service à sa clientèle, l'organisme s'est lancé dans un projet d'envergure en reprenant une maison patrimoniale de la 2e avenue à Saint-Georges. Cet édifice permettra de quadruplé la superficie disponible. On y retrouvera ainsi les bureaux, un espace de travail pour réaliser les célèbres paquets de bonbons et des espaces dédiés au camp de jour pour diverses activités.

« En ajoutant cet espace à nos services, on parle de possiblement 75 personnes qui pourront se cotoyer quotidiennement dans notre centre de jour et notre espace d'ateliers socioprofessionnels. Nous allons ainsi libérer les listes d'attente et seront en mesures de développer plusieurs nouveaux services comme des formations, des ateliers et un lieu de socialisation pour briser l'isolement », a-t-il ajouté.

L’équipe en place offre divers services allant des ateliers socioprofessionnels, un Centre de jour, des loisirs et activités afin d’offrir le précieux répit dont les familles ou les ressources de la région ont tant besoin.

Les travaux sont en cours et devraient se compléter autour de janvier 2027.

« C’est une nouvelle de cœur. Aider les enfants et les familles de personnes handicapées de la Beauce à obtenir un nouveau lieu pour les services de l’organisme et le répit nécessaire pour les familles. Ceci s’ajoute à des dizaines d’autres services et organismes que nous avons aidé et appuyé en matière de jeunesse dans les derniers mois », a précisé Samuel Poulin.

Rappelons que les sommes proviennent du programme d’infrastructure jeunesse (PAFIJ), créé par le député et ministre Samuel Poulin.