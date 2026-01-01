Samuel Poulin prêt à travailler avec la nouvelle Première ministre du Québec

Bien qu’il avait donné son appui à Bernard Drainville dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ), le député de Beauce-Sud Samuel Poulin s’est finalement rallié à Christine Fréchette, élue ce dimanche Première ministre du Québec.

« Je l’ai félicité hier et je me rallie », a-t-il confié en entretien téléphonique avec EnBeauce.com . « J’ai été le premier des ministres à appuyer Bernard Drainville, j’en suis fier et je n’ai aucun regret. (...) Aujourd’hui je me rallie et j'ai confiance en Madame Fréchette qui pourra proposer une offre renouvelée aux Québécois, avec de nouvelles idées et elle peut compter sur mon entière collaboration. »

Rappelons que Christine Fréchette a été élue à 57,9 % des votes, ce dimanche 12 avril, tandis que Bernard Drainville a recueilli 42,1 % des votes.

Ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin a déjà travaillé avec la nouvelle élue au ministère de l'économie. Tous deux siègent également dans le même caucus depuis 2022. « Maintenant bien on se retrousse les manches, le compteur est à zéro et on travaille avec une nouvelle première ministre, deuxième femme dans l’histoire du Québec quand même, ce n'est pas banal. Je suis convaincu que ça va très bien aller et qu'on va bien travailler ensemble! »

Le député de Beauce-Sud retient tout de même que du positif concernant la campagne de Bernard Drainville, un homme « passionné, travaillant, rigoureux, intelligent » selon lui.

En ce qui concerne les élections à venir en octobre prochain, Samuel Poulin a confirmé qu’il se présenterait à nouveau pour le comté de Beauce-Sud. « On est déjà prêts, il faut dire. J'ai assez d'expérience alors je sais exactement comment travailler mes priorités, mes enjeux et ce dont je compte tabler. »

Il se réjouit de l’inauguration à venir de l'agrandissement de l'urgence à l'hôpital de Saint-Georges qui a été un engagement électoral important.

« Je poursuis mon travail de député. La Beauce reste toujours ma première priorité comme je l'ai toujours signifié. Mais oui, je serai candidat aux prochaines élections », a-t-il conclu.