Tout savoir sur les services du Groupe Espérance et Cancer

Le Groupe Espérance et Cancer est un organisme à but non lucratif qui offre des services directs et de proximité aux personnes atteintes de cancer ainsi qu’à leurs proches, âgés de 18 ans et plus.

Créé par et pour des gens d’ici il y a 31 ans, cet organisme est présent à partir du diagnostic et durant tout le parcours cancer. Installé à Saint-Georges, il dessert les MRC de Robert-Cliche, des Etchemins et de Beauce-Sartigan.

Les différents services proposés sont entre autres :

- des groupes d’entraide : pour les personnes atteintes, pour les hommes atteints, pour les proches aidants et pour les personnes endeuillées;

- un service d'écoute et d'information;

- des rencontres individuelles pour permettre à ceux qui ne sont pas à l’aise en groupe de trouver de l’aide et être écouté, que ce soit par téléphone, en présence ou par Zoom.

- des ateliers divers : méditation, écriture créative, remue-méninges, nutrition, art détente, etc.

- un service de jumelage;

- un service de massothérapie à faible coût;

- prêt de prothèses capillaires (bonnets, chapeaux, foulards);

- de l'accompagnement en fin de vie et suivi de deuil.

Ces activités ont pour but de permettre aux usagers d’échanger avec des personnes qui sont dans une situation similaire à la leur, mais également de trouver des ressources et des outils pour faire face à leur situation.

Globalement, la mission du Groupe Espérance et Cancer est d’aider les personnes atteintes et leurs proches à améliorer leur qualité de vie tant physique que psychologique.

Des activités sont accessibles en présentielles et aussi virtuellement, via Zoom. L’organisme s’est adapté aux exigences apportées par la pandémie sans que cela ne nuise aux besoins des participants.

Un accompagnement est proposé aux usagers qui ont plus de difficulté avec l’informatique. Il y a également trois ordinateurs disponibles au bureau pour permettre à ceux qui n’en ont pas de pouvoir suivre l’activité virtuelle depuis cet endroit.

« On est bien fier d’être un organisme régional. Ce qui nous différencie c’est qu’on offre des services directs aux gens d'ici et surtout des services de proximité. Si on n’offre pas un service demandé, comme le transport ou la popote roulante, on va référer aux organismes qui le font », de souligner Lyse Perron, directrice générale du Groupe Espérance et Cancer.

30 ans d’existence en 2021

Pour l’occasion, des membres ont réalisé un livre de recettes. L'édition du 30e anniversaire, intitulé Coup de food est une compilation de recettes préférées qui fait du bien. Il est publié qu'en 500 exemplaires seulement. Des copies sont toujours disponibles.

L'organisme vend également des Calendriers de l'Espoir 2022. Intitulé Regard profond, ils sont disponibles au coût de 20$ au bureau et sur la boutique en ligne. C'est la 6e édition qui met en vedette des personnes atteintes et leurs proches.

Notons que le Groupe Espérance et Cancer a remporté le prix Cap sur l'excellence remis par le CISSS de Chaudière-Appalaches dans l'amélioration de l'offre concertée avec la communauté, pour son soutien aux personnes atteintes de cancer.

Comment bénéficier des services ?

Pour bénéficier des services, il faut simplement téléphoner au 418-227-1607 ou au 418-625-2607. Il y a également un site internet qui est tenu à jour, notamment en ce qui concerne la programmation et les services.

Il est également possible de venir sur place, au bureau qui se situe au deuxième étage de la Place 90, sur la 90e rue à Saint-Georges. Un grand stationnement ainsi qu’un ascenseur permettent de rendre les lieux accessibles à tous.

SUR LA PHOTO

Rangée du fond : Suzie Bisson, intervenante communautaire, Lyse Perron, directrice générale et Nathalie Poulin, intervenante / chargée de projets.

Rangée en avant : Line Poulin, commis accueil/réception et Louise Gagnon adjointe comptabilité