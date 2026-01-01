Nous joindre
Mois de sensibilisation à la maladie

Deux conférences de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

durée 08h00
14 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation N’oublions personne, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (SACA) propose deux conférences d'information.

La première, intitulée Maître de sa vie et de ses biens, propose un programme conçu spécifiquement pour contrer l'exploitation financière des personnes en situation de vulnérabilité, principalement les aînés. La conférence, présentée en collaboration avec Desjardins et la Sûreté du Québec, aura lieu le jeudi 15 janvier à compter de 13 h 30. Elle sera offerte simultanément en présentiel (Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce) ainsi qu'en accès virtuel. Pour les modalités d'inscription auprès de la SACA, cliquez ici. 

L'autre événement phare sera la conférence en ligne gratuite Les quatre visages de la maladie  d’Alzheimer, présentée par le Dr Robert Laforce. Elle est prévue le lundi 19 janvier, de 12 h à 13 h 30, en lien Zoom. L'inscription obligatoire peut se faire en cliquant ici.

Pour de plus amples informations sur la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, consultez le site internet à www.alzheimerchap.qc.ca. On peut également communiquer par courriel (info@alzheimerchap.qc.ca) ou encore par voie téléphonique (1 888 387-1230).

C'est le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

 

