Bilan de l'assurance récolte 2017 pour la région de la Chaudière-Appalaches

La Financière agricole du Québec a dressé le portrait de la saison de végétation et des interventions de l’assurance récolte 2017 pour la région de la Chaudière-Appalaches. Ainsi, 2 124 entreprises agricoles de cette région étaient assurées pour des valeurs représentant 121,3 millions de dollars l'année dernière.

De ce nombre, 389 entreprises ayant subi des pertes indemnisables ont reçu des sommes totalisant 1,9 millions de dollars, dont plus de 716 000 $ pour le foin.

Les conditions climatiques de la saison 2017 ont été variables pour la production agricole, notamment en raison d’épisodes de grêle, d’un printemps humide et de temps sec dans certains secteurs.

L’hiver a été plus propice à la survie des plantes fourragères, des abeilles, des petits fruits et des pommiers.

La saison printanière a débuté par une récolte de sirop d’érable supérieure à la moyenne. Le mois de mai – pluvieux et frais – a retardé l’ensemencement des cultures annuelles. Ces mêmes conditions se sont ressenties sur la première fauche de foin.

Des épisodes de grêle – en juin et en juillet – ont occasionné de nombreux dommages aux cultures de petits fruits, aux cultures maraîchères et aux vergers.

Par la suite, les faibles précipitations ont eu un impact sur les rendements des deuxième et troisième fauches de foin, qui ont été inférieurs à la moyenne. Pour l’ensemble de la région et de la saison, les rendements et la qualité ont tout de même été autour de la moyenne pour le foin.

En plus de faciliter les récoltes, les conditions climatiques d’août et de septembre ont permis au maïs-grain d’atteindre sa pleine maturité. Les rendements, ainsi que la qualité, ont été près des normales pour l’ensemble des cultures du territoire, à l’exception du miel, du soya et des pommes de terre pour lesquels les résultats ont été inférieurs à la moyenne.