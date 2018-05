Parrainage Jeunesse organise un concours et recherche d'anciens parrainés ou bénévoles

L’organisme Parrainage Jeunesse, qui réalise des jumelages entre des bénévoles et des enfants ayant besoin d’une attention supplémentaire en Beauce-Etchemins depuis 1983, fête cette année son 35e anniversaire. Pour l’occasion, il lance un appel à toutes les personnes qui ont parrainé par le biais de l’organisme, qui ont fait parrainer leur enfant ou qui ont été parrainées, à participer à leur concours afin de témoigner du positif apporté par le parrainage dans la vie de plusieurs personnes depuis sa fondation.

L’organisme recevra les vidéos et témoignages photo du 25 mai 2018 au 24 septembre 2018 à 23h59 et les gagnants seront connus le 17 octobre à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches lors d’un 5 à 7.

Il y a deux catégories pour ce concours : la première consiste à produire une vidéo amateur qui témoigne du positif de leur expérience de parrainage et la seconde consiste à écrire un témoignage accompagné d’une photo. Le premier prix est de 500$ pour la vidéo, 250$ pour la deuxième position et 100$ pour la troisième vidéo choisie par un juré constitué de Mme Solange Thibodeau, M. Guy Roy et de M. Olivier Duval. Pour les témoignages avec photo, le premier prix est de 100$, le deuxième prix est de 75$ et le troisième prix est de 50$.

L’organisme recherche toujours activement des bénévoles désirant s’impliquer comme parrains et marraines bénévoles, car il a toujours une liste d’attente importante de jeunes qui espèrent avoir la chance d’être parrainés. En plus de courir la chance de gagner un prix, participer à ce concours est aussi une forme de «redonner au suivant» pour aider l’organisme à faire connaître cette belle expérience que peut être le parrainage.

Vous pouvez consulter les règlements du concours ainsi que tous les détails sur le site Internet de Parrainage Jeunesse. Plusieurs prix de présence pour les anciens et présents bénévoles et clients de l’organisme présents seront distribués.