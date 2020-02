Le maire de Saint-Georges et Simon LeBlanc animent le 7e Cardio-thon

Voir la galerie de photos

Depuis 8 h ce matin, les entreprises courent et pédalent pour le 7e Cardio-thon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. L’objectif de 70 000 $ est atteint depuis le milieu de semaine, mais il est toujours possible de donner pour la cause.

Entre 13 et 14 h, le président d’honneur de l’évènement, Claude Morin, maire de Saint-Georges s’est retrouvé en avant sur la scène en compagnie du triathlonien Simon LeBlanc. Pendant une heure, les deux hommes ont encouragé les participants à se donner et à dépenser encore plus d’énergie tout en pédalant.

C’est la première fois, que la Fondation du cœur laissait l’animation entre les mains de deux personnes externes au Pavillon du cœur. Vous pouvez continuer à aller encourager sur place les 40 entreprises ou donner en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationcoeurbe/campagne/cardiothon

À l’heure actuelle ce sont 85 972,85 $ qui ont été récoltés. Le montant total sera dévoilé à 20 h ce soir à la fin de l’évènement.

Les équipes participantes

Auto du Boulevard Kia, Blanchette Vachon, Boa-Franc, CAMBI, Groupe CANAM, CDID, Cégep Beauce-Appalaches, Centre Dentaire de Beauce, Cœur Battant, Défi Beauceron, Desjardins Entreprise, Desjardins Service signature, Desjardins valeurs mobilières-BMPR, Ébénisterie Chambois, EBI electric, Érablière familiale A.Bélanger.Inc, Finloc 2000 inc, GARAGA, Komotuel, Lemieux Nolet, Manac, Masonite, Matiss, Pharmacie Jean Coutu Daniel Lavoie, CFP Pozer, Quincaillerie Gaétan Caron et fils inc, Raymond Chabot Grant Thornton, Rocky Mountain, Sanitaire Fortier Beauce, Sinto, Soudure de Beauce, Transcontinental, Usagers Pavillon du Cœur, Vachon Subaru, Versatile, Ville de Beauceville, Ville de Saint-Georges, et WSP.

