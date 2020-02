Portrait de huit Beauceronnes pour marquer le 8 mars

Voir la galerie de photos

Le 8 mars sera la Journée internationale des femmes et pour cette occasion, EnBeauce.com vous propose, à compter de demain, le portrait de huit personnalités qui, à leur manière, incarnent l'entrepreneuriat et l'audace au féminin de la Beauce.

Tout d’abord, brossons un portrait de la situation des femmes dans la région, que ce soit au niveau du travail, du partage des tâches quotidiennes ou de leur place dans la société en général.

Moins de femmes que d'hommes

Selon Statistiques Canada, en 2016 en Beauce on pouvait compter un ratio de 102,7 hommes pour 100 femmes. On observe que les femmes sont un peu moins nombreuses que les hommes à l’inverse de ce qui est observé ailleurs dans la province (Institut de la Statistique du Québec, 2017). Les femmes en Chaudière-Appalaches ont une plus grande espérance de vie avec une moyenne de 84,5 ans, contre 80,8 ans pour les hommes.

Les femmes et le travail

En 2018, 104 000 femmes avaient un emploi tandis que l'on comptait 116 300 hommes. Sur ce total 75 %, des femmes travaillaient à temps plein comparativement à 89 % pour les hommes. Par contre, on compte moins de femmes (2 800) au chômage que d’hommes (4 800).

On peut remarquer une bonne différence au niveau du salaire hebdomadaire et à l’heure.

Annuel : 39 105,55 $/année versus 50 615,24 $/année

Moyenne de l’heure : 23,90 $/h versus 26,86 $/h

Les organismes communautaires détiennent le plus haut pourcentage de travailleurs féminins estimé à 80 %. Bien souvent elles n’ont pas accès à une assurance collective.

En 2016, 36,7 % de femmes occupaient un emploi professionnel, technique ou paraprofessionnel, comparativement à 20 % des hommes.

Avec la scolarisation chez les femmes qui a augmenté à partir des années 70, elles sont de plus en plus nombreuses à occuper un emploi rémunéré ce qui a forcé un changement au niveau des répartitions des tâches domestiques au sein d’un couple.

La vie domestique

Selon Statistiques Canada, l’écart dans le partage des tâches domestiques commence à diminuer, mais demeure toujours présent. Par exemple, une majorité de femmes effectuent la lessive (61 %) et la préparation des repas (56 %).

Chez la moitié des couples, la vaisselle, l’épicerie et l’organisation, de la vie sociale étaient partagées à parts égales. Bien qu’une majorité de femmes s’occupent de la vie domestique intérieure, 78 % des hommes accomplissent surtout les travaux extérieurs et les réparations.

Il n’en demeure pas moins que le partage des tâches est influencé en grande partie par l’âge et le travail de chacun.

La journée internationale de la femme

Connaissez-vous des femmes inspirantes et qui vous ont marqué ? Pensez-vous que la société a encore du chemin à faire pour atteindre l'égalité entre les sexes ?

Suivez nos portraits cette semaine et commentez !

1er mars: Louise Champagne

2 mars: Mélanie Boissonneault

3 mars : Ghyslaine Doyon

4 mars: Véronique Lévesque

5 mars: Lisa Fecteau

6 mars: Sonya Cliche

7 mars: Marie-Claude Gonthier

8 mars: Amélie St-Hilaire