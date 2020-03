Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).

La Ville de Saint-Georges a annoncé que le centre sportif Lacroix-Dutil ne pourra être l’hôte des activités suivantes, et ce jusqu’à nouvel ordre, soit l'Expo Habitat Beauce, les matchs de hockey du Cool-Fm et les matchs de hockey de l’Assurancia junior AA.

L'administration municipale doit également procéder à l’annulation de l’activité de fin de saison prévue ce dimanche au centre de ski Saint-Georges. D’ailleurs, la saison au centre de ski s'est terminée hier (jeudi).

Pour ce qui est de la bibliothèque et du centre culturel Marie-Fitzbach, ils demeurent ouverts cependant que les journées d’embauche pour les emplois étudiants, qui étaient prévues pour le vendredi 13 mars et le samedi 14 mars au centre culturel Marie-Fitzbach, sont annulées.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marie a pris des mesures devant la crise du coronavirus. Pour le moment, les activités hebdomadaires suivantes au Centre Caztel sont annulées, et ce, peu importe le nombre de participants, soit Cardio-Folie, Animation Folie, le basketball libre et la Place à fun.

Quant à l'école de patinage, les cours sont annulés pour le moment. La décision sera prise ultérieurement pour les remboursements. En fin de semaine, le patinage libre et le hockey sont suspendus alors que la Grande rencontre du 18 mars avec Étienne Boulay est annulée mais reportée à l’automne 2020.

La Ville de Beauceville maintient les activités régulières qui ont lieu dans ses installations (aréna, piscine, bibliothèque) sauf les tournois de hockey dont celui de ce week-end de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS).

Hockey Québec cesse toutes ses activités de hockey mineur à compter de 00h00 (minuit) ce vendredi 13 mars. Cette décision s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique toute activité de hockey mineur organisée et fédérée. Ainsi, les championnats provinciaux, interrégionaux et régionaux, de même que les matchs, tournois et toutes activités organisées fédérées (Gala par exemple) de la présente saison (2019-2020) sont annulés.

D'ailleurs, en marge de cette annonce, le président de la ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches, Luc Loubier, a annoncé par courriel que celle-ci arrêtait ses activités pour la présente saison et a donné rendez-vous l'an prochain.

Par ailleurs, le conseil d’administration et la direction de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches ont pris la décision, par mesure préventive, de reporter l’assemblée générale annuelle, prévue ce dimanche 15 mars, à une date ultérieure. Même chose pour le CLD Robert-Cliche qui devait tenir son assemblée générale annuelle le mercredi 18 mars au Club de golf de Beauceville,

Aussi, l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) cesse sa prestation de services pour la prochaine semaine et évaluera la situation en fonction de l’évolution de la propagation et des risques de contamination, a fait savoir la directrice générale de l'organisme, Marie-Claude Bilodeau.

De même, l’Assemblée des évêques catholiques du Québec a annoncé l’annulation des messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la parole dans toutes les églises catholiques du Québec. Par conséquent, jusqu’à nouvel ordre, toutes les messes du samedi soir, du dimanche et les célébrations dominicales de la parole sont annulées. Les églises demeurent cependant accessibles pour les plus petits rassemblements et pour les visites personnelles.

Événements annulés et/ou reportés

13-14-mars

• Journées d’embauche pour emplois étudiants — Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

13-14-15 mars

• Congrès du Rotary International — Centre de congrès Le Georgesville — Saint-Georges

• 9e édition de l'Expo Habitat Thetford — Centre des congrès de Thetford

• Report des matchs finales de division de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Une décision sur la poursuite ou non des séries éliminatoires sera prise le mercredi 18 mars.

• Tournoi de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) — Aréna de Beauceville

• Matchs de hockey Cool-Fm et Assurancia junior AA — Centre Lacroix-Dutil

13 mars

• Spectacle de Jean-Claude Gélinas — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report au 20 juin)

14 mars

• 42e édition du Gala du mérite Sportif Beauceron — Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem

• Finale régionale de Cégeps en spectacle — Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges

• Spectacle d'André Sauvé — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report au 24 octobre)

• Spectacle de Noir Silence — Salle Alphonse-Desjardins — Cégep Beauce-Appalaches

15 mars

• 24e déjeuner de la Saint-Patrick à Saint-Simon-les-Mines

• Assemblée générale annuelle de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches (Reportée à une date ultérieure)

18 mars

• Grande rencontre avec Étienne Boulay — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report à l’automne)

• AGA du CLD Robert-Cliche — Club de golf de Beauceville

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil