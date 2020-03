Mise à jour des événements et activités annulées dans la région

Voici une liste des événements et activités de la région qui ont été annulées et/ou reportés. EnBeauce.com vous tiendra informé au fur et à mesure des annonces. Nous invitons d'ailleurs toutes les organisations à nous faire parvenir toute info pertinente concernant leur événement ([email protected]).

La Ville de Sainte-Marie a avisé que les bâtiments municipaux mentionnés ci-dessous sont fermés officiellement jusqu’au 29 mars, annulant ainsi tous les services et activités qui y sont offerts (location, cours, etc.) Par la suite, selon l’état de la situation après ce délai, une décision sera prise quant à la réouverture ou non des bâtiments:

• Centre Caztel (incluant salles, patinoires et gymnase)

• Bibliothèque Honorius-Provost (assistance téléphonique disponible sur les heures d’ouverture habituelles pour le renouvellement de volumes et les services de base)

• Piscine intérieure de la Polyvalente Benoît-Vachon

• Centre récréatif

• Galerie d’art municipale

En ce qui a trait aux services essentiels, la Ville tient à rassurer la population que toutes les précautions ont été prises pour garantir la continuité des services municipaux en toute sécurité et que les ressources requises sont prêtes à toute éventualité. Des mesures d’hygiène préventives ont notamment été affichées dans tous les bâtiments municipaux et transmises à tous les membres du personnel.

De même, plusieurs organismes communautaires de Beauce-Etchemins ont pris la décision de suspendre leurs activités de groupes, et ce, pour une période indéterminée. Comme certains organismes travaillent avec une clientèle plus à risque, « il est de notre devoir de mettre des mesures en place afin d’éviter la propagation du virus », a indiqué Sarah Rodrigue, directrice générale de la CDC Beauce-Etchemins.

Le Groupe Espérance et Cancer suspend toutes ses activités de groupe pour une période indéterminée, cependant que les bureaux resteront ouverts.

De même, à compter du lundi 16 mars, Mobilité Beauce-Nord limitera le nombre de ses passagers à un maximum de trois (3) en même temps dans un véhicule. Cette mesure risque cependant d’entraîner de légers retards pendant les heures de pointe. Toute nouvelle mesure sera communiquée ultérieurement.

Aussi, le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux ont pris la décision d’annuler leurs rassemblements prévus au calendrier 2020 incluant les finales des Expo-sciences et du Défi génie inventif.

Au niveau politique, la Coalition Avenir Québec suspend tous ses événements jusqu’à nouvel ordre, dont le Congrès national des membres prévu le 30 et 31 mai prochains.



Pour sa part, le Parti libéral du Québec (PLQ) vient d'annoncer que les cinq débats qui devaient se tenir dans plusieurs régions du Québec au cours des prochaines semaines seront remplacés par des débats sans public, diffusés sur Internet, sur la page Facebook du PLQ et sur son site Internet.

Du côté d'Ottawa, la Chambre des communes a suspendu ses travaux jusqu’au 20 avril en raison de la pandémie du coronavirus. Cette suspension pourrait être prolongée à une date ultérieure si cela est jugé nécessaire.

Événements annulés et/ou reportés

14 mars

• Journée d’embauche pour emplois étudiants — Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

13-14-15 mars

• Congrès du Rotary International — Centre de congrès Le Georgesville — Saint-Georges

• 9e édition de l'Expo Habitat Thetford — Centre des congrès de Thetford

• Report des matchs finales de division de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. Une décision sur la poursuite ou non des séries éliminatoires sera prise le mercredi 18 mars.

• Tournoi de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) — Aréna de Beauceville

• Matchs de hockey Cool-Fm et Assurancia junior AA — Centre Lacroix-Dutil

14 mars

• 42e édition du Gala du mérite Sportif Beauceron — Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem

• Finale régionale de Cégeps en spectacle — Cégep Beauce-Appalaches — Saint-Georges

• Spectacle d'André Sauvé — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report au 24 octobre)

• Spectacle de Noir Silence — Salle Alphonse-Desjardins — Cégep Beauce-Appalaches

15 mars

• 24e déjeuner de la Saint-Patrick à Saint-Simon-les-Mines

• Assemblée générale annuelle de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches (Reportée à une date ultérieure)

18 mars

• Grande rencontre avec Étienne Boulay — Centre Caztel de Sainte-Marie (Report à l’automne)

• AGA du CLD Robert-Cliche — Club de golf de Beauceville

25 mars

• À livres ouverts sur la santé mentale — CFP Pozer — Saint-Georges

26 au 29 mars

• Salon Expo Habitat Beauce — Centre sportif Lacroix-Dutil