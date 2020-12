Havre l’Éclaircie: deux nouveaux points de services dans Beauce-Sartigan

Afin de faciliter l’accessibilité des services de consultation pour les femmes provenant de tout le territoire desservi et de profiter des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, Havre l’Éclaircie a développé deux nouveaux points de services dans Beauce-Sartigan.

L'annonce a été faite cette semaine par voie de communiqué de presse. Dès maintenant, les femmes victimes de violence conjugale pourront bénéficier de services à Saint-Gédéon et à La Guadeloupe. Ces deux nouveaux points de services s’ajoutent à ceux déjà en place à Sainte-Marie, Saint-Joseph et Lac-Etchemin.

En effet, Jacinthe Fillion et Bianca Perreault, intervenantes auprès des femmes se déplaceront une journée par semaine, soit les mercredis au CLSC de Saint-Gédéon et les vendredis au CLSC de La Guadeloupe.

Tous les services de l'organismes sont gratuits et confidentiels et sont bien entendu offerts en conformité avec les mesures sanitaires de la santé publique.

Les consultations individuelles permettant aux femmes de faire le point sur leur relation et d’obtenir des informations pertinentes pour les aider dans leurs réflexions. L’accompagnement dans leur démarches est disponible que ce soit chez le médecin, l’avocat, ou à la cour.

De plus, un service téléphonique est offert 24h, 7 jours par semaine pour assurer une écoute ou référer aux ressources au besoin. Le site internet se veut aussi un outil d’information, de prévention et de support pour les femmes, leurs proches ainsi que les différents intervenants du milieu.

« En temps de pandémie, la violence ne prends pas de pause. Au contraire, elle est présente plus que jamais et elle tend à s’intensifier. Nous sommes déterminées à aller à la rencontre des femmes plus isolées en raison de la distance, du confinement ou du contrôle exercé sur elle rendant ainsi l’accès plus difficile.» souligne Jacinthe Fillion intervenante auprès des femmes. » Nous devons faire preuve de créativité pour trouver différentes façons de les rejoindre comme par exemple, avec les réseaux sociaux ou par courriel », de faire remarquer Bianca Perreault, intervenante auprès des femmes.

Si vous êtes une femme victime de violence conjugale ou un proche qui s’inquiète, les responsables de Havre l'Éclaircie vous invite à prendre un rendez-vous au 418-227-1025 ou le 1-800-709-1025.

Havre l’Éclaircie, maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants soutient les femmes vivant dans un contexte de violence conjugale depuis plus de 38 ans. La mission première est de fournir à celles-ci un refuge accueillant et sécuritaire afin qu’elles reprennent du pouvoir sur leur vie.