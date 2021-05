COVID-19: 77 cas en Chaudière-Appalaches et un décès en Beauce

La santé publique enregistre son deuxième bilan de nouveaux cas de COVID-19 le plus bas cette semaine avec un total de 77 infections. Quarante d'entre eux proviennent de Beauce-Etchemins et une personne est décédée de la maladie en Beauce-Sartigan.

Lundi, la région de Chaudière-Appalaches comptait 71 nouveaux cas. Le reste de la semaine du 9 au 14 mai, les chiffres s'élevaient au-dessus de la barre des 80 cas. Le total d'aujourd'hui est de 77. Près de la moitié de la population en Chaudière-Appalaches (47,9%) est a obtenu au moins une première dose de vaccins.

La Beauce-Etchemins compte plus de la moitié des nouveaux diagnostics avec un total de 40 cas.

La MRC de Beauce-Sartigan enregistre un nombre important de 15 nouvelles infections. Cela dit, Beauce-Sartigan est passé sous la barre des 300 cas actifs, avec un total de 288.

La Nouvelle-Beauce, qui généralement recense moins de nouveaux qu'en Beauce-Sartigan, connait également une hausse de 15 cas dans ce dernier bilan. Toutefois, le nombre de cas actifs n'est présentement que de 58.

La MRC Robert-Cliche compte huit nouveaux cas et 71 cas actifs et les Etchemins, deux nouvelles infections et 37 cas actifs.

Deux décès de plus s'inscrivent au tableau en Chaudière-Appalaches alors qu'une des personnes décédées résidait à la résidence privée pour aînés (RPA) Maison Myosotis de Thetford et l’autre dans la MRC Beauce-Sartigan.

En Chaudière-Appalaches, il y a 34 (+1) hospitalisations, dont 6 (-1) en soins intensifs, en raison de la COVID-19.

Le nombre de cas actifs est de 830 (-49).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 244 94 51 %

Beauce-Sartigan : 3 976 (+15) 288 (-22) 48 %

Nouvelle-Beauce : 1 904 (+15) 58 (+2) 43 %

Appalaches : 1 687 102 51 %

Robert-Cliche : 1 538 (+8) 71 (-6) 47 %

Bellechasse : 1 297 40 44 %

Lotbinière : 999 23 40 %

Etchemins : 709 (+2) 37 (-7) 49 %

Montmagny : 664 68 56 %

L'Islet : 248 49 51 %

TOTAL : 18 266 (+77) 830 (-49) 47,9%

DÉCÈS: 337 (+2)

Hier, 5 097 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 222 836 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 47,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges : Aucun nouveau cas. On dénombre neuf cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce : Un nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Milieux en éclosion

CHSLD: 2

RPA: 5

Autres milieux d'hébergement: 1

Autres milieux de soin: 2

Écoles et milieux de garde: 21

Entreprises: 97

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

760 nouveaux cas, pour un total de 362 580 personnes infectées;

344 039 personnes rétablies;

8 nouveaux décès, mais un total de 11 032 décès est annoncé en raison de 1 décès non attribuable à la COVID-19 -, soit : 2 décès dans les 24 dernières heures, 3 décès entre le 8 et le 13 mai, 3 décès survenus avant le 8 mai

509 hospitalisations, soit une diminution de 21 par rapport à la veille;

120 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 3 par rapport à la veille;

31 644 prélèvements réalisés le 13 mai.

Vaccination

102 752 doses administrées s'ajoutent, soit 98 567 doses dans les dernières 24 heures et 4 185 doses avant le 14 mai, pour un total de 4 230 520;

4 578 079 doses reçues au total.