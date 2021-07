Justin Trudeau s'exprime pour le 8e anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait une déclaration aujourd'hui afin de souligner le triste huitième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic survenue le 6 juillet 2013.

Nous retranscrivons ici sa déclaration complète.

« Il y a huit ans, en pleine nuit, un train qui transportait du pétrole brut a déraillé et explosé au cœur de la Ville de Lac-Mégantic, au Québec. Ce tragique accident a coûté la vie à 47 personnes et a détruit une grande partie du centre-ville.

En l'anniversaire de la tragédie, nous honorons la mémoire des victimes de cette catastrophe ferroviaire - la plus meurtrière de l'histoire moderne de notre pays. Mes pensées, et celles des Canadiens, accompagnent les Méganticois alors que nous nous souvenons de ces événements qui ont ébranlé le pays tout entier.

La sécurité des Canadiens est la priorité du gouvernement du Canada. Afin qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais, nous continuons de travailler avec nos partenaires, dont le gouvernement du Québec et les municipalités de la région, pour mettre en œuvre le projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. Au mois de mai dernier, le gouvernement du Canada a cimenté une étape importante du projet en signant une entente avec la compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique permettant l'achèvement des travaux en 2023, et ce, malgré les défis posés par la pandémie.

La tragédie du 6 juillet 2013 a laissé sa marque sur la Ville de Lac-Mégantic et ses résidents. À pareille date l'année dernière, nous avons vu la communauté inaugurer l'Espace mémoire. Ce lieu public commémore les victimes et offre un espace de recueillement pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie.

Aujourd'hui, c'est le pays tout entier qui se souvient et qui trouve inspiration dans la bravoure, la force et la résilience de Lac-Mégantic et des résidents de toute la région. Nos pensées sont avec vous. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie ou ont souffert de cette tragédie. »