La Maison des aînés de Saint-Martin accueillera ses premiers résidents en septembre 2022

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a procédé ce matin à la pelletée de terre officielle pour le lancement de la construction de la Maison des aînés de Saint-Martin qui sera prête en septembre 2022.

Ce dernier a résumé ce projet en trois mots : visionnaire, nécessaire et responsable.

« Il est visionnaire parce qu’on aura besoin de ces lieux là dans les prochaines années et aussi parce que la clientèle va nous demander de beaux endroits accessibles pour mieux vieillir. Il est nécessaire parce qu’on a besoin de 400 unités en Chaudière-Appalaches. Et responsable parce qu’on a un vieillissement de la population, alors ce projet-là on le fait pour les 100 prochaines années », a-t-il précisé.

Ce projet représente un investissement total de 38 millions de dollars, dont 31 millions pour la construction propre de l’édifice. Ce sera aussi une nouvelle opportunité pour les travailleurs du milieu de la santé.

« Il y a du monde qui va venir travailler ici. L’année dernière on a formé 103 préposé(e)s aux bénéficiaires à Saint-Georges. Et dans les prochains jours, ce sont 20 personnes qui commenceront le programme. On va continuer d’aller chercher les gens pour continuer à former des préposé(e)s, des infirmier(e)s et des médecins », d’ajouter Samuel Poulin.

À ses côtés, le président directeur général par intérim du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, a indiqué que ce projet répondait à un important besoin dans la région.

Cette maison, située sur la 1ère avenue Est de la municipalité, accueillera gratuitement 48 aînés en perte d’autonomie. Les premiers résidents pourront y entrer dès septembre 2022 et le processus d’admission est le même que pour intégrer un CHSLD.

« Les résidents pourront y vivre comme à la maison. Il y aura quatre unités de 12 résidents qui seront conçus de façon à créer un environnement évolutif adapté aux besoins physique et psychologique des usagers », a indiqué M. Simard.

Mentionnons qu’actuellement il y a deux maisons des aînés en Chaudière-Appalaches, une à Thetford-Mines et une à Lévis. Comprenant ce nouveau bâtiment à Saint-Martin, elles accueilleront en tout 240 résidents.