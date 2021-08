« Gagne ta signature beauté » : l'organisatrice Nancy Paquet revient sur son expérience

Suite au concours « Gagne ta signature beauté » présenté par le Complexe 10e Avenue - Complexe signature à Saint-Georges, EnBeauce.com a échangé avec l'une des organisatrices de l'événement, Nancy Paquet.

Nancy Paquet et Andréanne Poulin sont les propriétaires du Complexe 10e avenue. Ensemble, elles ont eu l'idée de redonner au suivant pour mettre du bonheur dans la vie des gens après cette longue année de pandémie. En entrevue avec EnBeauce.com, Nancy revient sur ce concours généreux.

Organisation du concours

Avant de lancer ce concours, Nancy et Andréanne ont commencé par chercher des partenaires volontaires pour embarquer dans le projet. Elles avaient envie d’avoir des services complémentaires aux leurs afin d’aider plus facilement une personne à se sentir bien.

« Oui c’est super important la beauté extérieure, mais quand la personne se sent belle, elle se sent souvent encore mieux. L’un ne va pas sans l’autre. »

Ensuite, elles ont organisé le concours sur les réseaux sociaux et sur En.Beauce.com, en le partageant le plus possible entre les partenaires pour que le monde sache qu’il pouvait s’inscrire. Ce sont plus d’une trentaine de candidatures qui ont alors été envoyées.

Le moment d’en sélectionner seulement quatre a été le plus difficile pour les deux organisatrices. « C’est quand même quelque chose ! Il y avait toujours des gens qui nous frappaient un peu plus que les autres. »

Toutes les candidatures reçues parlaient de belles personnes qui n’ont simplement pas pris le temps de s’occuper d’elles dans les dernières années. Andréanne et Nancy ont donc sélectionné quatre femmes dont les histoires allaient être présentées sur Facebook afin que le public choisisse la grande gagnante.

« On voulait trouver quelqu’un qui méritait de gagner. Avec tout ce qui s’est passé en raison de la pandémie, on avait besoin de faire du bien aux gens et d’apporter du positif. On cherchait une personne qui est gentille, qui a tout pour elle mais qui ne le sait pas encore. »

Prendre soin de la gagnante

Caroline Bolduc, la gagnante du concours, a eu du mal à se laisser chouchouter, elle a dû apprendre à faire confiance aux organisatrices et aux partenaires.

« C’était bien qu’elle soit accompagnée, car ce n’était pas facile pour elle. Mais elle ne s’est jamais sentie jugée et tout le monde était à l’écoute de ses besoins. »

Nancy Paquet a confié lors de l’entrevue que cela avait été un défi pour elle et sa collègue d’amener Caroline à se laisser faire. Elle pense cependant avoir fait une différence et est très heureuse de cette rencontre.

« Ce qui m’a le plus marquée chez cette fille-là, c’est que ce n’est pas une victime. C’est une personne qui a vécu des gros événements dans sa vie, mais elle ne se place jamais comme une victime. C’est vraiment une gagnante, elle voit toujours le bon côté des choses. Elle est très généreuse et drôle. »

Une deuxième édition du concours ?

Questionné sur l’éventualité de faire une deuxième édition du concours, Nancy a avoué ne pas y être fermé mais que c’était beaucoup d’organisation. « Oui ça se peut qu’il y ai encore quelque chose car tous les participants étaient contents. C’est beaucoup d’organisation mais je ne dis pas non, c’est une belle expérience. »

Elle a aussi confié avoir toujours voulu offrir des transformations de A à Z pour que les gens se sentent mieux dans leur peau. « Ici au complexe on a toutes les étapes regroupées sous un même toit donc c’est vraiment un avantage. Aussi, par le concours on a créé des bons liens avec des partenaires. »

Les deux organisatrices ont même été challengé de lancer un concours pour les hommes… Ceci est un autre défi !