Courir pour la cause rapporte 10 000 $ à la Fondation Au Bercail

Ce sont 125 coureurs qui ont participé à la deuxième édition de l'événement « Courir pour la cause » qui s'est tenu ce matin au départ du Parc Veilleux à Saint-Georges, permettant d'amasser 10 000$ au profit de la Fondation Au Bercail.

L'argent amassé servira aux travaux de rénovation de la nouvelle bâtisse du Bercail et regroupera dans quelques mois les deux services externes du Bercail, soit l'Assiettée beauceronne et l'Accueil inconditionnel.

Parmi les participants, 16 courraient le demi-marathon, 32 personnes courraient 10 km et 77 personnes ont fait 5 km en courant ou en marchant. « Il faut savoir que la majorité d'entre eux en était à leur première expérience de course chronométrée. Le dépassement de soi et le principe "un esprit sain dans un corps sain" étaient l'inspiration des membres du comité organisateur », a précisé Sarah Bellemare du Bercail.

Quelques entreprises avaient également choisi de faire de cette course un défi d'équipe, car après plusieurs mois de télétravail et de distanciation, c'était l'occasion pour eux de resserrer les liens.

À l'occasion de cet événement, deux portes-paroles étaient présents. D'abord, Andrée-Anne Côté la nageuse artistique qui représentait la Beauce aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Puis, Mario Saint-Amand, un acteur et chanteur venu soutenir la cause.

Les gagnants sont :

Demi-marathon

Justin Rodrigue : 1 h 22 - 24 s

Yannick Bisson Lessard : 1 h 28 - 00 s

Francis Poulin : 1 h 33 - 53 s



10 km

Réjean paradis : 45 min 23 s

Fabien Morin : 46 min 02 s

Francis Giguere : 46 min 14 s



5 km

Alicia Gagnon : 32 min 43 s

Stephanie Gilbert : 32 min 43.06 s

Amélie Cloutier : 36 min 33 s

L'organisme du Bercail, qui soutient les plus vulnérables de la région, a organisé cet événement en collaboration avec l’équipe de Chronocité. Quatorze commanditaires majeurs ont aussi permis de rendre cette expérience possible soit, Abritek, Bernier Beaudry, Coffrages MR, Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Familiprix Roy et Leblond, GL Électrique, Léveil Crossfit, Les Constructions Binet, Garaga, IGA, Métal Duquet, Nutrition 87, Prologic + et Usinage Xpress.