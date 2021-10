Mission accomplie pour Marie-Noël Lebel et ses quelques partenaires de courses qui, ensemble, ont couru 42.2 km au profit de l'organisme Havre L'Éclaircie.

« Ça a quand même bien été. J’ai eu beaucoup de supporters et je n'ai pas été toute seule du tout pour courir. Les gens me motivaient, ma famille était là aussi, ils venaient d’un point à un autre en auto pour m’encourager », a confié la sportive au téléphone avec EnBeauce.com après sa course.

Cependant, vers le trentième kilomètre, sa blessure à la hanche s’est fait ressentir ce qui l’a ralenti un peu. Cela ne l’a pas empêché de terminer son tout premier marathon en 5h15.

Comme prévu, trois intervenantes du Havre l'Éclaircie ont participé à l’aventure sur quelques kilomètres. « Elles se sont adaptées à mon rythme, elles sont super fines. On a pu jaser de nos travails aussi, c’était vraiment intéressant », d’ajouter Marie-Noël.

Rencontrées avant de prendre part au marathon, Bianca et Julie étaient fières d’aider Marie-Noël dans ce projet qui leur tient à cœur aussi. « C’est une super belle initiative ! Ça permet aussi d’avoir une belle visibilité pour l’organisme », a indiqué Bianca, intervenante auprès des femmes au Havre l’Éclaircie depuis près de quatre ans.

« C’est important, elle fait ça pour nous, pour les femmes. C’est un défi, on verra ce que ça donne », a ajouté Julie qui a été impliquée plus tard dans le projet et n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner. Elle a finalement donné le meilleur d’elle-même et a couru quelques kilomètres avec la résidente de Saint-Zacharie.

Heureuse de cette expérience, Marie-Noël Lebel va prendre le temps de se reposer avant d’entamer de nouveaux projets. « J’aimerais vraiment créer la fondation et mettre en place des événements un peu plus gros. Faire contribuer les coureurs et avoir chaque année une cause différente. J’aimerais développer ce projet pour la suite. »