Retour sur les portraits de femmes de cette année

Au moment de faire le point sur les belles choses de l'année 2021, EnBeauce.com vous propose de redécouvrir les portraits de huit Beauceronnes qui avaient été publiés à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier.

Portrait de femmes: Manon Veilleux

Rencontre avec Manon Veilleux, cette Georgienne qui est devenue la mairesse du Lac-Poulin et qui porte aussi plusieurs chapeaux dans son implication sociale et communautaire.

Portrait de femmes: Lyse Perron

Rencontre avec Lyse Perron, directrice générale du Groupe Espérance et Cancer Beauce-Etchemin, en poste depuis 2015. Cette femme dynamique et souriante aime relever des défis, comme ceux qui se présentent à elle dans l'exercice de son métier.

Portrait de femmes: Martine Chassé

Rencontre avec l'artiste peintre Martine Chassé. À travers son art, Martine Chassé, n'a au final, qu'une seule inspiration: rendre les gens heureux.

Portrait de femmes: France Quirion

Rencontre avec France Quirion, une artiste multidisciplinaire qui, de son Sainte-Benoit-Labre natal, s'est spécialisée en photographie avec une approche toute en force-douceur avec des clichés qui « parlent dans le silence. »

Portrait de femmes: Chantale Ross

Rencontre avec Chantale Ross, propriétaire-franchisée des restaurants McDonald's de Saint-Georges et Lac-Mégantic depuis une dizaine d'années. Avec cinq restaurants à charge, cette femme d'affaires passionnée se trouve toujours de nouveaux objectifs à atteindre.

Portrait de femmes: Karine Ferland

Rencontre avec l'animatrice radio, recherchiste et directrice musicale à Mix 99,7: Karine Ferland. Cette Géorgienne a fait ses armes au Cégep de Jonquière dans le programme Art et Technologie des médias. À son retour en Beauce, elle a amorcé ses 22 ans de carrière dans le monde de la radio.

Portrait de femmes: Louise Binet

Rencontre avec Louise Binet, cette pharmacienne de Beauceville qui est aussi une femme d'affaires chevronnée, des notions acquises de ses parents qui ont été des entrepreneurs toute leur vie.

Portrait de femmes: Ghislaine Bourque

Rencontre avec Ghislaine Bourque, une native de Saint-Benoit-Labre, maintenant installée à Sherbrooke. Une femme d'éducation et de travail social qui a notamment créé le site Web Carrefour atomique pour vulgariser les sciences au secondaire et qui ai écrit Et si perdre la tête rapprochait les coeurs... un livre-témoignage sur son parcours de proche aidante dans lequel elle décrit des façons de communiquer avec des personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.