Ordre du Mérite georgien: portrait de l'ACEF Appalaches-Beauce-Etchemins

Voici le premier de cinq textes explicatifs mettant en lumière les organismes communautaires qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: l'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) Appalaches-Beauce-Etchemins.

L'Association Coopérative d'Économie Familiale (ACEF) Appalaches-Beauce-Etchemins a pour mission d’éduquer, d’informer et de conseiller les individus ou familles ayant des difficultés financières afin de les aider, entre autres, à:

- Développer leur autonomie financière;

- Défendre leurs droits en tant que consommateurs locataires ou prestataires d'aide sociale;

- Développer un regard critique à l'égard de notre société de consommation;

- Soutenir les individus ou familles endettés ou aux prises avec des difficultés financières;

- Voir à la défense collective et individuelle des droits des consommateurs;

- Faire la promotion de la consommation responsable ;

Le territoire couvert par l’ACEF est vaste. Il compte cinq MRC: des Appalaches, Beauce-Centre, Beauce-Sartigan, Nouvelle-Beauce et Les Etchemins.

Les deux dernières années de pandémie ont provoqué de grands bouleversements pour les gens, mais aussi pour les organismes communautaires. Comme plusieurs organismes, l’ACEF-ABE n’a pas été épargnée, au contraire.

L’organisation a dû faire face au départ de plusieurs employés. En ces circonstances, l’organisme a démontré une résilience et une persévérance incroyables pour réussir à maintenir les services à la communauté.

Du même coup, le personnel a développer rapidement une expertise sur les différents programmes d’aide gouvernementale, et ce, au fur et à mesure que ceux-ci étaient disponibles.

À l’arrivée de la pandémie, le nombre de demandes a littéralement explosé. Face à l’incertitude, plusieurs clients avaient de nombreuses questions et vivaient beaucoup d’anxiété, particulièrement au niveau financier. Il fallait pouvoir renseigner sur les différentes mesures disponibles (ex. institutions financières, report des versements hypothécaires, etc.). Il fallait également renseigner les partenaires sur le terrain soit : travailleurs sociaux, organismes communautaires, représentants des MRC et des municipalités.

Voici l'année 2021-2022 en aperçu :

C’est plus de 1100 consultations budgétaires individuelles qui ont été réalisées. Ce qui a nécessité 542 rencontres de suivis. Constat : les besoins sont immenses et ils n’ont pas tendance à diminuer d’une année à l’autre.

L’ACEF, par sa mission, doit faire de l’éducation populaire en plus des consultations budgétaires pour sensibiliser les gens à différents enjeux. C’est 44 ateliers qui ont été donnés sur les territoires qui comprennent 622 participants.

Le service de première ligne a généré plus de 19 500 appels entrants et sortants seulement au siège social. C’était 13 000 appels l’année précédente, ce qui démontre bien les besoins grandissants. Une augmentation de 66 %.

On dit qu’éduquer, c’est d’abord entendre le besoin.

On dit aussi qu’éduquer, c’est la meilleure façon de changer le monde.

À l’ACEF-ABE : pour tout le travail d’écoute et d’éducation accompli : Merci et bienvenue à l’Ordre du mérite georgien!