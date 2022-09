Ordre du Mérite georgien: portrait de l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière

Voici le deuxième de cinq textes explicatifs mettant en lumière les organismes communautaires qui viennent d'être accueillis au sein de l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui: l’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière.

L’Association des familles monoparentales et recomposées la Chaudière (AFMRC) a pour mission de venir en aide à toute personne ayant vécu ou vivant une rupture ou un divorce et ce, pour toutes familles monoparentales et recomposées.

Le soutien qu’elle apporte vise à permettre de se recréer un réseau social, de surmonter les difficultés liées à la séparation et à la recomposition et d’obtenir du soutien dans leur rôle parental.

L’Association dessert 47 municipalités, dans cinq MRC, totalisant environ 100 000 habitants.

La récente pandémie, qui a subitement précipité dans une réalité des plus inhabituelles et à laquelle personne n’était préparé, fut marquante pour l’Association et son équipe.

De toute évidence, au cours des deux dernières années, l’AFMRC a été très sollicitée, notamment lors des moments de confinement, où il y avait une augmentation incroyable du nombre de séparations des familles et des couples. Vivre une séparation ou une recomposition apporte son lot de défis.

Rapidement, les demandes d’aide ont fusé de toutes parts à l’AFRMC. Dans les faits :

- C’est 76% plus de rencontres individuelles qui ont dû être réalisées. Pour la première fois de son histoire, l’équipe a dû mettre en place une liste d’attente.

- En plus de la hausse de demandes, l’organisme est déménagé afin d’avoir plus d’espace pour offrir de meilleurs services à la clientèle.

- En 2020-2021, 72 nouvelles familles ont adhéré pour avoir accès aux services de l’organisme.

- L’équipe a distribué 265 paniers d’urgence d’aide alimentaire.

- Au total , 5655 vêtements ont été donnés aux familles.

- De plus, leur groupe d’animation pour les enfants et les parents a été transformé en rencontres individuelles et en bulles familiales pour continuer de soutenir et d’outiller la clientèle.

Parallèlement à ces situations imprévisibles, un autre important défi devait être relevé, celui du financement.

À ce niveau, imagination et détermination ont été mises à l’honneur par la directrice de l’Association (AFMRC). Celle-ci a relevé le défi de courir 5 km par jour durant tout le mois de mai et d’amasser des dons pour l’organisation.

Celle qui travaille depuis 15 ans à l’AFMRC s’était fixé un objectif financier à atteindre de 3 100 $. Au total, la sportive a parcouru un total de 155Km et a dépassé son objectif en récoltant un montant de 4 300 $.

Pour les nombreux défis relevés par l’Association et son équipe en période de pandémie;

Pour le support apporté au mieux-être des familles;

Pour avoir dû constamment s’ajuster à la situation et relever jour après jour de nouveaux défis qui sortaient du cadre ordinaire de leur travail : Mille mercis et bienvenue à l’Ordre du Mérite georgien!