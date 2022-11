Jour du Souvenir ce matin à Saint-Georges

La retraite d'un des quatre médecins en poste et le manque d'effectifs médicaux force la Clinique médicale du Carrefour à Saint-Georges à fermer ses portes à compter du mois d'avril 2023. « On est incapable de recruter de nouveaux médecins. On est pas les seules cliniques à avoir ce problème », a fait savoir le docteur Pierre Guillemette, au ...