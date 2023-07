Voie de contournement: les préfets de la Beauce réagissent

Les préfets des MRC de Beauce-Centre et de Beauce-Sartigan ont réagi à l'appel du maire de Frontenac concernant les dangers liés à la rivière Chaudière, dans le projet de contournement de la voie ferrée à Lac-Mégantic.

À l'automne prochain, débutera la construction de la voie de contournement de Lac-Mégantic qui est loin de faire l'unanimité sur le territoire. Récemment, rencontré par EnBeauce.com, le maire de Frontenac lançait un appel à ses collègues beaucerons pour prendre conscience des répercussions sur la rivière Chaudière.

« Nous avons pu voir la prise de position du maire de Frontenac et de la population et cette situation pose question. On aimerait évidemment rencontrer ces personnes pour avoir des informations. Le gouvernement ne nous donne pas d'information à ce sujet, et quand on parle d'eau, il ne faut pas rigoler, » a affirmé Jonathan V. Bolduc, préfet de Beauce-Centre lors d'une entrevue avec EnBeauce.com.

« On a l'impression que le gouvernement veut faire cette voie de manière expéditive, alors que durant 10 ans, rien n'a changé après l'accident, » a-t-il complété.

Faire confiance aux élus en charge du dossier

Du côté de la MRC de Beauce Sartigan et de son préfet, Dany Quirion, la réaction est plus mesurée.

« De notre côté, on s'en remet aux élus de la MRC du Granit. On fait confiance aux différentes instances gouvernementales. Il y a déjà beaucoup de gens dans cette affaire, donc je fais confiance aux élus qui sont autour de la table, » a ajouté le préfet.

« Je respecte ces gens et on doit leur faire confiance, pour faire ce qu'il y a de mieux sur le sujet de la voie de contournement. »

Quoi qu'il en soit, les élus de la Beauce semblent avoir un oeil sur ce qu'il se passe du côté de Lac-Mégantic. Certains souhaitent même pouvoir en savoir plus et regrettent le manque d'information.

Le préfet de la MRC Nouvelle-Beauce, Gaétan Vachon, étant actuellement en congé, EnBeauce.com n'a pas pu obtenir sa réaction.