La revue de la semaine

Une actualité encore bien chargée de nouvelles cette semaine en Beauce. C'est pourquoi notre équipe de journalistes vous propose de voir ou revoir les originaux qui ont été publiés ces derniers jours et que vous avez peut-être manqués.

Samedi 16 décembre

Une médaille de bronze en Italie pour Éliot Grondin

Il est difficile d’assouvir sa soif de victoire quand on vise un globe de cristal et Éliot Grondin l’a constaté plus que jamais samedi, après être monté sur la troisième marche du podium de la Coupe du monde de snowboard cross présentée en Italie.

Un beau sapin tout illuminé devant l'hôpital de Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé une nouvelle tradition en procédant, hier soir, à l’illumination d'un arbre de Noël devant l'entrée principale de l’hôpital de Saint-Georges.

Dimanche 17 décembre

Une campagne de financement pour la réfection de la toiture de l'église de Saint-Prosper

À la suite d'un sondage et d'une rencontre publique de paroissiens, le Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) de l'Église de Saint-Prosper a décidé de lancer une campagne spéciale de financement pour procéder à la réfection de la toiture et du clocher du bâtiment.

Six médailles pour des patineuses de Saint-Georges

Les athlètes du Club de patinage de Saint-Georges, qui ont participé à la compétition Invitation Thetford, la fin de semaine dernière à Thetford Mines, n'ont pas fait honte à leurs entraîneurs à l'issue de l'événement.

Perspectives économiques: 2024 sera une année de récession

Les conférenciers invités à traiter des perspectives économiques 2024, dans le cadre du déjeuner du Conseil économique de Beauce (CEB) qui s'est tenu jeudi matin au Georgesville, s'entendent pour dire que l'année qui s'en vient en sera « une de récession. »

« L’important c’est de ne jamais lâcher! » — Nancy Paquet

Selon Nancy Paquet, « l’important c’est de ne jamais lâcher ! » Et c’est justement ce qu’elle a souhaité mettre en avant dans son autobiographie intitulée Briller.

Lundi 18 décembre

Une fin de semaine parfaite pour Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins considère que la fin de semaine a été parfaite, et ce, grâce à la coopération de Dame Nature, des appels qui n’ont pas manqué et du nombre d’équipes suffisant pour répondre à la demande.

Usine Olymel à Vallée-Jonction: la fermeture se précise

Il ne reste que quelques jours avant la fermeture définitive de l’usine d’abattage Olymel à Vallée-Jonction prévue pour le 22 décembre.

Tirs sur une policière: le dossier de Marco Rodrigue stagne

Le dossier de Marco Rodrigue, accusé de tentative de meurtre sur une policière, fait monter la pression dans la salle de cour alors que la juge et la procureure Me Harbour s’impatiente.

Mardi 19 décembre

Le comptes de taxes augmentera de 3,88 % à Saint-Joseph-de-Beauce

Le conseil de ville de Saint-Joseph-de-Beauce a validé, ce lundi 18 décembre, son budget 2024, et a confirmé l'augmentation du compte de taxes de 3,88 % en moyenne.

Près de 8,2 M$ investis dans Beauce-Nord pour le réseau routier

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal a annoncé, ce lundi 18 décembre, des investissements de plus de 8 M$ pour l'amélioration du réseau routier dans quatre municipalités de la circonscription.

L'École des Deux-Rives aura son terrain de football synthétique

La campagne de sociofinancement de l'École des Deux-Rives de Saint-Georges pour son projet de terrain de football synthétique a atteint son objectif, ce lundi 18 décembre afin de pouvoir ramasser près de 200 000 $.

Le député Richard Lehoux dresse son bilan de session parlementaire

De retour dans la circonscription pour le congé des Fêtes, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a brossé le portrait de la dernière session parlementaire, qui a pris fin le 15 décembre.

Mercredi 20 décembre

Polyvalente Saint-Georges: 6,2 M$ pour rénover les installations sportives

Lors du dernier conseil d'administration de 2023, qui se tenait hier soir, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins a approuvé un projet de 6,2 M$ pour la réfection des installations sportives de la polyvalente Saint-Georges.

Solidarité : une cagnotte pour aider Océane, 13 mois, atteinte du cancer

Samantha Veilleux, résidente à Saint-Georges, a récemment lancé une cagnotte en ligne afin de venir en aide à sa nièce, Océane, 13 mois, atteinte d'un cancer rhabdoïde.

Jeudi 21 décembre

Deux arrestations après une agression armée à Saint-Georges

La Sûreté du Québec a annoncé deux arrestations dans le cadre de l'agression armée qui avait eu lieu le 20 novembre dernier, dans la 129e rue à Saint-Georges.

Courcelles et Saint-Évariste-de-Forsyth: le regroupement confirmé officiellement par Québec

C'est maintenant officiel, la fusion des municipalités de Courcelles et de Saint-Évariste-de-Forsyth sera effective à compter du 1er janvier 2024.

« Il va toujours manquer un dernier moment, mais je suis en paix avec ça. »

« Il va toujours manquer un dernier moment, mais je suis en paix avec ce qu’on a vécu cette année. Je ne veux pas étirer ça de deux ou trois mois pour des souvenirs dans une maison de fin de vie. »

Vendredi 22 décembre

Les Condors ne laissent aucune chance aux Phoenix de Montréal

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches rencontraient le Phoenix de Montréal, ce jeudi 21 décembre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.