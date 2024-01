Un meilleur accès à la recherche sur le cancer du sein

Le Groupe McPeak-Sirois, l’un des plus importants consortiums de recherche clinique en cancer du sein au Canada et le Centre Intégré en Santé et Services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) vont collaborer pour permettre aux personnes atteintes d’un cancer du sein d’avoir un meilleur accès aux essais cliniques dans la région.

« Aujourd'hui marque un moment charnière dans nos efforts conjoints pour mettre fin au cancer du sein. Cancer du sein du Canada est fier d'accueillir le CISSS de Chaudière-Appalaches en tant que 12e membre du Groupe McPeak-Sirois », a souligné Kimberly Carson, PDG de Cancer du sein du Canada. « Ce nouveau partenariat renforce notre engagement à faire progresser les essais cliniques et à assurer un meilleur accès aux derniers traitements de pointe. Ensemble, nous amplifions notre impact en apportant des soins plus personnalisés et novateurs aux patientes atteintes d'un cancer du sein. »

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du Programme Accès-recherche Dr André-Robidoux du Groupe McPeak-Sirois soutenu financièrement par Cancer du Sein du Canada. Ce programme vise à donner à plus de personnes québécoises en région un accès aux essais cliniques qui constituent des traitements de pointe. Grâce à la recherche clinique, il est possible de profiter des progrès scientifiques les plus récents et d’améliorer ses chances de survie ainsi que sa qualité de vie.

« Je souhaite la bienvenue au Dr Vincent Barrette qui rejoint le comité scientifique du Groupe. Pour les personnes de la région de Chaudière-Appalaches, son engagement se traduira par un accès considérablement amélioré aux protocoles de recherche clinique en cancer du sein », a ajouté le Dr Jamil Asselah, président du comité scientifique du Groupe et oncologue médical au CUSM.

« Cette association avec le Groupe McPeak-Sirois permettra aux femmes de Chaudière-Appalaches atteintes de cancer du sein de participer à des essais cliniques sans avoir à se déplacer à l’extérieur de leur région », a précisé le Dr Vincent Barrette, hémato-oncologue au CISSS de Chaudière-Appalaches.