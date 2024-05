La Maison des aînés de Saint-Martin-de-Beauce entièrement occupée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé que les 48 places de la Maison des aînés (MDA) de Saint-Martin-de-Beauce seront toutes occupées à compter du 7 juin prochain.

« Après plusieurs mois de travail afin de recruter le personnel nécessaire pour offrir des soins et services à nos résidents, nous sommes heureux de voir enfin cette maison être entièrement occupée. L’atteinte de cette étape a été rendue possible grâce à l’implication des équipes cliniques et de soutien de l’organisation. Au CISSS de Chaudière-Appalaches, nous croyons au modèle des MDA qui est adapté et qui répond aux besoins des personnes âgées », a souligné le PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard.

Depuis le début du mois de mai, à raison de six nouveaux résidents par semaine afin de faciliter une intégration optimale dans leur nouveau milieu de vie, les 24 derniers résidents sont à s’y installer. Cette intégration progressive permet aussi au personnel d’apprendre à mieux connaître les résidents dont ils doivent prendre soin, mais également d'y aller en fonction de la main-d’œuvre embauchée qui s’ajoute aussi graduellement à l’équipe.

Plus de 100 employés œuvrent à la MDA, soit principalement des infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires et des préposées aux pavillons. On retrouve également des professionnels comme une nutritionniste, une ergothérapeute, une technicienne en réadaptation physique, des techniciennes en éducation spécialisée et une travailleuse sociale. Enfin, il y a du personnel administratif et de soutien comme des agentes administratives, des agentes d’intervention, des cuisinières, du personnel de l’entretien ménager et un magasinier.

« La première maison des aînés en Beauce est un réel succès et un besoin essentiel pour notre région. Je suis touché par de nombreux témoignages de familles d’ici qui me témoignent de la qualité des services et des installations pour leurs proches. Nous changeons des vies et je suis très fier de cet investissement qui porte notre signature », a ajouté Samuel Poulin.

De plus en plus intégrée dans sa communauté

La MDA de Saint-Martin-de-Beauce fait maintenant partie intégrante de sa communauté. Des partenariats avec les organismes communautaires, scolaires et de loisirs ont été créés depuis son ouverture à l’automne 2023 pour multiplier les occasions offertes aux résidents de la maison de profiter pleinement de la vie de la municipalité.

Entre autres, il y a la visite des élèves de l’école primaire et secondaire de la municipalité qui participent à des activités avec les résidents. Chaque mois, des bénévoles de l’organisme BECatou, qui a pour mission d’apporter de la joie aux bénéficiaires de tous âges et de briser l’isolement, visitent les résidents. Il y a aussi des membres des Filles d'Isabelle de Saint-Martin qui se rendent à la MDA. Des possibilités de bénévolat sont aussi offertes aux gens qui voudraient s’impliquer avec les résidents. Enfin, mentionnons que les surplus de nourritures de la résidence sont remis au Frigo-Don de la municipalité.

Sur la photo, de gauche à droite: Chantal St-Hilaire, directrice adjointe programme d'hébergement au soutien de l'autonomie des personnes âgées, secteurs Beauce, Etchemins et Thetford Mines, CISSS de Chaudière-Appalaches; Samuel Poulin, député de Beauce-Sud; Stéphanie Simoneau, directrice générale adjointe aux programmes sociaux et de réadaptation, CISSS de Chaudière-Appalaches; Patricia Grondin, gestionnaire responsable de la MDA de Saint-Martin-de-Beauce, CISSS de Chaudière-Appalaches.