Escouade Canine MRC: la directrice générale démissionne

La directrice générale de l'Escouade Canine MRC, Sarah Bonneville, vient de démissionner, moins de deux mois après avoir obtenu le poste.

« Malheureusement, au vu de la situation actuelle et du peu de services et de ressources qu'offre aujourd'hui l'entreprise aux animaux, je ne peux continuer à soutenir cette entreprise qui ne représente pas mes valeurs », a-t-elle indiqué dans un message envoyé hier soir.

Sa décision est principalement motivée par la volte-face de futurs acquéreurs, qui étaient disposés à racheter les biens de l'escouade, dans le but de poursuivre la même mission de l’entreprise, soit celle d’offrir un service de gestion animalière pour les municipalités.

« Toutefois, suite à une analyse approfondie du dossier et après avoir épuisé les différentes solutions pour permettre à cette option d’être viable avec leurs différents partenaires créanciers, les acquéreurs ont dû se rétracter à vouloir racheter les biens de l’entreprise. L’option de rachat des biens de l’escouade canine n’est tout simplement pas envisageable vu la situation médiatique et sociale entourant l’escouade canine », écrit Mme Bonneville dans son message.

Rappelons que le propriétaire de la compagnie, Simon Bédard, fait face à des chefs d'accusations de négligence et de maltraitance, notamment d'avoir «volontairement tué des animaux gardés pour une fin légitime.»

Depuis ces événements, qui remontent au mois d'avril, Sarah Bonneville avait été nommé à la direction de la l'organisme. Début mai, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) avait annulé le permis d'exploitation de l'Escouade Canine MRC. Tout comme la Ville de Saint-Georges avait résilié son contrat de services. Puis, des acquéreurs potentiels se sont manifestés pour relancer l'entreprise, avec le dénouement que l'on connaît maintenant.

« C'est pour cette raison que je me retire officiellement de l'Escouade Canine MRC 2017. Ayant à cœur les animaux depuis toujours, je reste enclin à venir en aide aux animaux via d’autres moyens ou via une autre entreprise de gestion animalière qui serait alignée avec mes valeurs. J'espère de tout cœur que nos municipalités trouveront des solutions pour aider les animaux de notre région si aucune autre entreprise de gestion animalière ne venait à naître », a conclu Sarah Bonneville.