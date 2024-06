Une pétition lancée pour la fermeture de l'Escouade Canine MRC

Alors que deux Beauceronnes ont récemment été accusées de cruauté animale lorsqu'elles étaient employées à l'Escouade Canine MRC, une pétition a été lancée ce samedi 15 juin, pour encourager la fermeture de l'entreprise.

Pour rappel, en plus des deux jeunes femmes, le propriétaire de l'entreprise Simon Bédard, est aussi poursuivi pour cruauté animale.

La pétition, qui réunit déjà plus de 350 signataires sur un objectif de 500, a été réalisée par une ancienne employée de l'Escouade Canine, qui dénonce les conditions de vie des pensionnaires du refuge.

« L'escouade canine MRC maltraite, abat et laisse mourir de pauvre bêtes chats et chiens. Je vous le dis, car j’ai travaillé la pendant presque 1 an. Notre routine le matin était de ramasser les chats qui n’avaient pas survécu à la nuit en se demandant s'ils allaient survivre », peut-on dire dans la description qui suit la pétition.

« Nous devons agir immédiatement avant qu’il ne soit trop tard. Ces pauvres animaux n'ont rien demandé et ils ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de voir des vétérinaires immédiatement ».

En ce sens, la pétition demande la fermeture immédiate de l'entreprise et le retour d'une Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) sur le territoire. Il est possible de se rendre sur la pétition en cliquant ici.