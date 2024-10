Grand Défi Pierre Lavoie: Énergie Rose remet 16 710$ à l'école Notre-Dame-du-Rosaire

Quatre des six membres de l’équipe Énergie Rose sont allés remettre un chèque de 16 710$ à l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoit-Labre ce jeudi après-midi.

Cette somme a été amassée grâce à leur participation au Grand Défi Pierre Lavoie les 14, 15 et 16 juin dernier. Elle a servi à refaire le terrain de basketball de l’école. Cependant, étant donné que le montant est plus important que celui prévu, la direction prévoit faire un deuxième projet avec l’argent restant.

Pour l’occasion, Sabrina Marcoux, Édith Pépin, Josée Vocelle et Béatrice Tardif ont rencontré des élèves de 4e, 5e et 6e année. Pour Édith, les couloirs de l’école lui étaient familiers puisque c’est celle qu’elle a fréquentée lorsqu’elle était enfant. L’équipe a expliqué ce qu’est le Grand Défi Pierre Lavoie et a échangé avec les jeunes sur les saines habitudes de vie. Tous étaient très intéressés par la présentation des quatre sportives qu’ils avaient déjà rencontrées l’an dernier alors qu’elles étaient venues présenter leur projet. À ce moment-là, ils avaient couru ensemble sur la piste cyclable près de l’école.

Pour rappel, elles étaient six médecins à faire partie de l’équipe pour cette édition 2024. Elles ont parcouru 1 000 km à vélo, en 12 étapes, nuit et jour. L’objectif étant d’amasser des fonds pour la recherche pour les maladies orphelines et de soutenir des écoles choisies par les participants. Les membres d’Énergie Rose ont roulé plus de 400 km chacune au total.