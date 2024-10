Octobre rose, le mois de la sensibilisation au cancer du sein

Souvent renommé Octobre rose, ce mois est celui de la sensibilisation au cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada.

Selon la Société canadienne du cancer, le cancer du sein c’est plus de 6 000 nouveaux cas chaque année au Québec et environ 80% de ces cas touchent des femmes de 50 ans et plus. Toujours dans la province, environ 1 350 femmes meurent de ce cancer chaque année.

Notons qu’il peut également toucher les hommes, même si les cas sont beaucoup plus rares. Au Canada et au Québec, moins de 1% de tous les cas de cancer du sein concernent les hommes. La maladie touche 1 homme sur 934 (comparativement à 1 femme sur 8).

C’est pour cette raison qu’il est essentiel d’être en alerte sur le dépistage. L’objectif étant d’intervenir avant que la personne ait des signes ou des symptômes. Même s’il est encore impossible de prévenir ce cancer, le dépistage permet de le détecter lorsqu’il est à un stade peu avancé et augmente ainsi les possibilités de guérison.

La mammographie est le seul examen recommandé au Québec pour le dépistage du cancer du sein. Cependant, il est toujours préférable de surveiller les potentiels changements de cette partie du corps.



Surveiller son corps

Si l’un de ces signes apparaît, il est primordial de consulter un médecin le plus rapidement possible:

Sein

- Une bosse (masse) apparaît dans le sein.

- La peau d’un sein présente un repli vers l’intérieur (rétraction).

- La peau d’un sein prend l’apparence d’une peau d’orange.

- La peau d’un sein devient rouge et la rougeur couvre au moins le tiers du sein.

Mamelon

- Du liquide s’écoule soudainement du mamelon.

- Une rétraction du mamelon apparaît (le mamelon semble être tiré vers l’intérieur du sein).

- La peau du mamelon change d’aspect ou de texture (par exemple, le changement peut ressembler à une lésion d’eczéma, mais qui ne guérit pas).

Les battantes d'ici

Au cours des derniers mois, EnBeauce.com a rencontré trois Beauceronnes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein malgré leur jeune âge:

Faire face à l'impensable: un cancer du sein diagnostiqué à 19 ans

« Les jours »: dans les coulisses d'un cancer du sein

Sarah Lemieux veut vivre son combat contre le cancer dans la joie