Ordre du Mérite georgien: portrait de Michel Jacques

Voici le deuxième des textes explicatifs mettant en lumière des bénévoles beaucerons qui viennent d'être accueillis à l'Ordre du Mérite georgien de la Ville de Saint-Georges. Aujourd'hui découvrez le portrait de Michel Jacques.

Michel Jacques est un homme passionné dont l’engagement bénévole a profondément marqué Saint-Georges, autant par la beauté des aménagements horticoles réalisés au parc Veilleux que par son influence dans le développement du sport régional.

L’amour de la nature et de la communauté

Depuis toujours, Michel cultive une affection particulière pour les arbres et les fleurs. Avec son épouse, il poursuit une formation en horticulture en parallèle d’une carrière bien remplie en éducation et dans le sport. Pendant plus de vingt ans, il met ses talents au service de l’aménagement paysager de ses proches, avant de s’impliquer dans des projets collectifs.

Son intérêt pour les pivoines naît au contact de passionnés au sein de diverses sociétés d’horticulture. Il participe d’abord à l’aménagement de la première plate-bande du parc Veilleux grâce aux dons de jardiniers de La Chaudière Fleurie.

En 2012, il participe à la plantation des lilas du parc Veilleux. L’année suivante, grâce à l’événement Pivoines en cavale, il coordonne l’aménagement d’une deuxième plate-bande financée par les profits de l’activité. Depuis plus de 12 ans, accompagné de son complice Yves Lapointe et d’une solide équipe de bénévoles, Michel veille à la vitalité et à la beauté de ces espaces devenus un symbole d’élégance et de fierté pour la communauté.

Responsable des achats, de la plantation et de l’entretien, il coordonne avec passion une équipe d’une quinzaine de bénévoles qui investissent chaque année jusqu’à 300 heures de travail. Les résultats sont visibles : certaines variétés de pivoines du parc se sont distinguées au Festival de la pivoine de Kingsey Falls. Aujourd’hui, le site attire des citoyens, des visiteurs et des photographes de partout. Il est devenu un lieu prisé pour la détente, la promenade, les visites guidées, mais aussi un décor emblématique pour des événements marquants comme les photos de finissants. Grâce à son implication, le parc Veilleux est devenu un véritable écrin de beauté qui rayonne bien au-delà de Saint-Georges.

Le sport comme école de vie

Parallèlement à son engagement horticole, Michel Jacques a été un pilier du sport collégial régional. Enseignant en éducation physique au Séminaire de Saint-Georges (Cégep Beauce-Appalaches) de 1977 à 2012, il a formé des générations d’athlètes, prônant discipline, effort et

esprit d’équipe.

Entraîneur de football pendant plus de 10 ans, il a également consacré 15 ans au volleyball féminin, menant ses équipes AA et AAA à un haut niveau de performance. Il est aussi membre fondateur de l’Association des anciens Condors au football et cofondateur du club civil de volleyball « Les Condors ». Pendant huit ans, il s’est impliqué comme bénévole et membre du bureau de direction du club de baseball Les Jarrets Noirs de Beauce, sans oublier son rôle de gérant du club de hockey collégial AAA des Condors.

Son influence dépasse largement le cadre local. Des athlètes qu’il a formés ont poursuivi leur carrière dans des équipes universitaires québécoises, et certaines sportives se sont distinguées jusqu’à recevoir des bourses complètes pour évoluer dans des universités américaines. Former des athlètes, c’est aussi former des citoyens : Michel Jacques a contribué à bâtir des trajets de vie aussi solides que les équipes qu’il dirigeait.

Une vie marquée par le service

Marié à Renée Gendron, père de trois enfants et grand-père de six petits- enfants, Michel est demeuré, à travers toutes ses implications, un homme de famille généreux et rassembleur.

Son action bénévole, cumulant plus de 12 ans dans l’horticulture communautaire et plus de 35 ans dans le sport, a laissé une empreinte durable. Au chapitre de l’environnement, il a embelli notre ville et renforcé sa notoriété horticole. Au plan humain, il a transmis discipline, camaraderie et fierté, enrichissant l’expérience sportive de plusieurs générations.

C’est pourquoi nous saluons aujourd’hui le parcours remarquable de Michel Jacques en l’accueillant à l’Ordre du mérite geogien.