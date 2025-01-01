Une deuxième date ajoutée pour le spectacle de l'organisme Aimes-tu ma différence?

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence? tiendra deux représentations de son prochain spectacle, soit les samedi 11 et dimanche 12 octobre prochains.

Tous les Beaucerons sont invités à venir assister à ces prestations musicales qui se tiendront respectivement à 19 h le samedi ainsi qu'à 14 h le dimanche, à la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper.

Le spectacle Explosion 80 est une création de cet organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec une différence et qui sont parfois victimes d'intimidation en Beauce-Etchemin. Tous les profits seront ensuite remis à la polyvalente de Saint-Prosper et à la Maison des jeunes Beauce-Sartigan.

Ancien enseignant, Michel Leclerc a créé Aimes-tu ma différence? en 2014 alors que l’une de ses élèves souhaitait faire quelque chose pour lutter contre l’intimidation dont elle était victime.

« Je lui ai offert de monter un spectacle d'école. C’était un petit projet d'école et le spectacle a été donné à la polyvalente de Sainte-Marie. On a vu grand, mais on a commencé là », avait-il conté à EnBeauce.com lors d'une entrevue en mai dernier. Fort de ce succès, un nouveau spectacle voit le jour chaque année depuis.

Depuis sa création, l’organisme a remis 50 907,45 $ à des écoles et des organismes dans le besoin dans la région Beauce-Etchemin.

« Je voudrais inviter à nouveau les personnes qui sont intéressées à nous donner un coup de main, à communiquer avec moi », a ajouté le président. Il est joignable par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418-930-3648. Ils sont toujours à la recherche de commerces partenaires.

Monsieur Leclerc souligne le soutien de la boutique Lemercier et du Mc Donald's de Saint-Georges.