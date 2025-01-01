Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 19 au 21 septembre ?

durée 06h00
19 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Beauce Brasse
Festival brassicole.
Où: Espace Carpe Diem - Saint-Georges
Quand: dès 16h

Match des Dragons
Contre L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie .
Où: Terrain synthétique des Dragons— Polyvalente de Saint-Georges
Quand: À 20h

Match des Condors hockey
Ils reçoivent le Titan de Princeville.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: À 20h

Samedi 20 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Beauce Brasse
Course à pieds.
Où: 818, rue des Loisirs - Saint-Elzéar
Quand: dès 12h

12e Défi des 4 Versants 
Avec 14 combats.
Où: Stade municipal - Saint-Zacharie
Quand: dès 7h30

Grand Gala de boxe 
Avec 14 combats.
Où: Stade municipal - Saint-Zacharie
Quand: dès 18h30

Dimanche 21 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Match des Condors hockey
Ils reçoivent le Collège Français de Longueuil.
Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: À 14h

Saint-Éphrem en course
Courses de 2, 5 et 10 km.
Où: Départ rang St-Jean-Baptiste — Saint-Éphrem
Quand: Dès 9h

