Quoi faire en Beauce du 19 au 21 septembre ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 19 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration

Sept exposants présentent leurs oeuvres.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel

De l'artiste Julie Morin.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: du 14 septembre au 21 décembre

Beauce Brasse

Festival brassicole.

Où: Espace Carpe Diem - Saint-Georges

Quand: dès 16h

Match des Dragons

Contre L’Embâcle de la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie .

Où: Terrain synthétique des Dragons— Polyvalente de Saint-Georges

Quand: À 20h

Match des Condors hockey

Ils reçoivent le Titan de Princeville.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: À 20h

Samedi 20 septembre

Beauce Brasse

Course à pieds.

Où: 818, rue des Loisirs - Saint-Elzéar

Quand: dès 12h

12e Défi des 4 Versants

Avec 14 combats.

Où: Stade municipal - Saint-Zacharie

Quand: dès 7h30

Grand Gala de boxe

Avec 14 combats.

Où: Stade municipal - Saint-Zacharie

Quand: dès 18h30

Dimanche 21 septembre

Match des Condors hockey

Ils reçoivent le Collège Français de Longueuil.

Où: Centre Sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: À 14h