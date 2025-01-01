Nous joindre
Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 26 au 28 septembre?

durée 08h00
26 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 26 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

MiniLitous
Lecture d'une histoire et bricolage pour 2 à 5 ans.
Où: à la bibliothèque du centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: à 9 h 30

Rallyes ludiques
Parcours ludiques, histoire et découvertes.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: toute la journée

Collecte de sang
Objectif de 70 donneurs.
Où: Complexe sportif Faucher — Adstock
Quand: de 14 h à 19 h 30.

Perroquet pirate
Découvrez les les différentes espèces de perroquets, du plus petit au plus grand.
Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 18 h 25, puis de 18 h 30 à 18 h 55

L’univers magique par Manu magicien
Découvrez les créations de Manu.
Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 18 h à 19 h

Spectacle et animation Manigance
Animation folklorique (initiation à la cuillère, la podorythmie, la gigue et à la danse callée).
Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 19 h à 20 h

Soirée canadienne
Soirée de danse traditionnelle.
Où: au Centre municipal des loisirs de Saint-Zacharie
Quand: de 19 h à 22 h

Match du Cool FM de Saint-Georges (LNAH)
L'équipe reçoit le Marquis de Jonquière.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 20 h

Match du Giovannina de Sainte-Marie (LHCS)
L'équipe reçoit le Plastiques Moore de Saint-Damien.
Où: Centre Caztel — Sainte-Marie-de-Beauce
Quand: dès 20 h 45

Samedi 27 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Rallyes ludiques
Parcours ludiques, histoire et découvertes.
Où: au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: toute la journée

Exposition d'Alain Lapierre
Portes ouvertes et dévoilement de la murale.
Où: à la bibliothèque l'Envolume à Saint-Benoit-Labre
Quand: de 10 h à 15 h

Marché aux couleurs d'automne
Organisé par la Maison des jeunes Beauce-Sartigan.
Où:  Espace Carpe Diem — Saint-Georges
Quand: de 10 h à 16 h

Conférence sur les randonnées de l'Ouest canadien
Journées de la culture.
Où: à la bibliothèque municipale de La Guadeloupe
Quand: de 10 h à 12 h

Visite d'expositions permanentes
Visite du Moulin, du wagon, du barrage et la Maison-Atelier Tardif.
Où: au 100, rue du Moulin, à Courcelles
Quand: de 10 h à 16 h 30

Danse avec Manigance
Animation folklorique (initiation à la cuillère et à la gigue).
Où: Centre multifonctionnel de Saint-Isidore
Quand: de 13 h à 13 h 45

Bancs des jarrets noirs
Circuit sur les jarrets noirs et les expressions beauceronnes.
Où: au Parc Veilleux à Saint-Georges
Quand: de 13 h 30 à 15 h

Match des retrouvailles - Condors football
L'équipe reçoit les Volontaires de Sherbrooke.
Intronisation au Temple de la renommée avant le match.
Où:  Terrain du Cégep Beauce-Appalaches — Campus de Saint-Georges
Quand: dès 18 h 30

Dimanche 28 septembre

Expositions sous la thématique Commémoration
Sept exposants présentent leurs oeuvres.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 9 novembre

Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau
Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau.
Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville
Quand: jusqu'au 15 novembre

Exposition Portrait de femme(s), du singulier au pluriel
De l'artiste Julie Morin.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 21 décembre

Rallyes ludiques
Parcours ludiques, histoire et découvertes.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: toute la journée

Est-ce que tu vois ce que je vois?
Atelier artistique pour enfants.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: de 10 h à 11 h 30

Visite d'expositions permanentes
Visite du Moulin, du wagon, du barrage et la Maison-Atelier Tardif.
Où: au 100, rue du Moulin, à Courcelles
Quand: de 10 h à 16 h 30

Artiste en évidence
Rencontre avec Johanne Maheux.
Où: au centre culturel Marie Fitzbach de Saint-Georges
Quand: de 13 h 30 à 14 h 30

Vernissage de l'exposition Faut pas se leurrer!
Par l'artiste visuelle Gaétane Dion.
Où: au Marius B. Musée de Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: de 14 h à 16 h

Ouverture du petit Musée de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre
Animations théâtrales et musicales.
Où: au Centre intergénérationnel Desjardins à Saint-Benoît-Labre
Quand: de 14 h à 17 h
 

