Prolongement de l’A-73 : Samuel Poulin dénonce une « sortie gênante »

Le ministre et député de Beauce-Sud Samuel Poulin a dénoncé, lors d'un appel avec EnBeauce.com ce vendredi 3 octobre, la sortie médiatique des députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin, qui s’opposent au tracé retenu pour le prolongement de l’autoroute 73 en Beauce. Il qualifie leur intervention de « gênante » et d’« antiéconomique ».

Selon Samuel Poulin, les deux élus de l’opposition commettent plusieurs erreurs dans leur critique. Il déplore notamment qu’ils aient mentionné un prolongement jusqu’à la frontière américaine, alors que le tracé étudié s’arrête à la 207e Rue. « Ça démontre leur méconnaissance de la région », affirme-t-il.

Le ministre rejette également l’idée selon laquelle son gouvernement ne serait pas à l’écoute des préoccupations locales. Il assure qu’un dialogue est en cours avec les parties concernées, dont l’Union des producteurs agricoles (UPA). « On est présentement en négociation. Même hier soir, on a eu des nouvelles de la négociation avec des gens de l’UPA sur le prolongement de l’autoroute », souligne-t-il.

Samuel Poulin rappelle que le tracé présenté en juin 2023 peut encore évoluer. « Comme je l’ai dit en mai, lors du dépôt de l’étude d’impact, je souhaitais un plan d’adhésion, c’est là-dessus qu’on travaille. » Le ministre reproche aux députés libéraux de tenter une récupération politique sans connaître les réalités du terrain. « Les gens qui, pendant sept ans, ne se sont pas occupés de la Beauce, tout d’un coup, un an avant les élections, décident de venir s’intéresser à la région », déplore-t-il.

M. Poulin va jusqu’à remettre en question l’expertise des élus de l’opposition. « Je ne sais pas si les députés libéraux ont décidé de s’improviser ingénieurs à la place du ministère des Transports, mais je pense que c'est ce qu'ils ont tenté de faire. »

Enfin, il s’insurge contre les propos d’André Fortin, qui avait qualifié le projet de « véritable gâchis ». « Voyons donc. On est en train de travailler, négocier pour un prolongement d’autoroute. Les libéraux dans le passé travaillaient au prolongement et les nouveaux libéraux actuellement nuisent au prolongement de l’autoroute 73. »