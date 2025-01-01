Des élus libéraux dénoncent le tracé de l’autoroute 73 en Beauce

Les députés libéraux Monsef Derraji et André Fortin étaient de passage à Saint-Georges ce jeudi 2 octobre afin de dénoncer le tracé retenu par le gouvernement de la CAQ pour le prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à la frontière américaine.

Selon eux, ce projet autoroutier, dans sa forme actuelle, compromettrait plusieurs terres agricoles et acéricoles de la région.

Ils affirment par ailleurs que la population locale, notamment les agriculteurs, s’oppose massivement au tracé choisi par le ministère des Transports et propose une solution de rechange appuyée par la municipalité.

« Le tracé proposé par les citoyens sauverait des entreprises familiales agricoles contrairement au projet insensé de la CAQ qui propose d’éventrer leurs terres. C’est aberrant! » a déclaré Monsef Derraji, porte-parole libéral en matière de transports.

Pour sa part, André Fortin, porte-parole en agriculture, estime que « la CAQ tient absolument à faire de ce projet un véritable gâchis », malgré l’existence d’une option jugée plus logique et moins dommageable pour les familles agricoles.

Les deux élus dénoncent un manque d’écoute du gouvernement envers les préoccupations locales, malgré la présence d’un député de la région au sein du Conseil des ministres.