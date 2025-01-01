Nous joindre
Remis par l'équipe cycliste Les Audacyeux

Don de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin

durée 10h00
17 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’équipe cycliste Les Audacyeux vient de remettre un montant de 13 100 $ à l’école Barabé-Drouin, de Saint-Isidore, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 2025.

Après avoir pédalé 1 000 km en juin et mobilisé la communauté lors d’un tournoi de pickleball caritatif en avril, les cinq membres de la formation ont effectué ce don qui permettra à l’école de bonifier ses installations sportives et d’encourager les jeunes à bouger davantage.

Depuis leurs débuts, Les Audacyeux ont déjà versé près de 80 000 $ à cinq écoles de la région.

Pour l'édition 2026 du Grand Défi Pierre Lavoie, le club a décidé qu'il parrainera l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard. «C’est un privilège de continuer à soutenir notre jeunesse par le sport», ont affirmé les cinq cyclistes, déjà prêts à enfourcher leurs vélos pour une nouvelle aventure.

