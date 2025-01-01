Église l'Assomption: une rencontre pour mesurer «le degré de mobilisation»

La soirée d'information pour faire le point sur la situation de l'église L'Assomption de Saint-Georges permettra entre autres, «de vérifier le degré de mobilisation des gens par rapport à la conservation de leur église.»

C'est ce qu'a fait savoir le curé de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, Alain Pouliot, au cours d'un entretien téléphonique ce matin avec EnBeauce.com.

Rappelons que le Comité de consultation et d’organisation locale de cette communauté tiendra une rencontre publique, ce lundi 20 octobre à compter de 19 h, pour partager le carnet de santé du bâtiment, dont la dernière mise à jour remonte à 2015.

Au fil des ans, des travaux d'entretien et d'appoint ont été menés sur l'édifice, selon les besoins. Or, au cours de la dernière année, des problèmes d'infiltration d'eau sont apparus dans la tour qui supporte le clocher, effritant le mortier entre les pierres de la structure.

Comme des particules de ciment se sont retrouvées sur le sol au pied de la tour, on a restreint l'accès dans le pourtour du clocher, pour des raisons de sécurité et aussi d'assurances. Mais le curé a tenu à préciser qu'il n'y avait aucun danger d'effondrement et que la mesure était avant tout préventive.

Il n'en demeure pas moins que des travaux de réfection devront être entrepris pour réparer la tour. Ce ne seront pas les seuls car l'édifice, construit au début des années 1950, et ses installations, comme le stationnement, a besoin d'autres améliorations.

C'est donc le portrait à jour qui sera exposé aux paroissiennes et aux paroissiens à la rencontre de lundi. Ils seront invités à partager leurs commentaires et leurs suggestions.

«Nous allons présenter les options qui pourraient être envisagées, à savoir est-ce qu'on entreprend les travaux, quelles seront les priorités, comment cela s'arrime-t-il avec la situation financière de la paroisse, bref, plusieurs éléments qu'il faudra prendre en considération. Par contre, je tiens à dire qu'à ce stade-ci, il n'y a aucun scénario de fermeture (du lieu de culte)», a réaffirmé l'abbé Pouliot.

Il a cependant confirmé que le printemps dernier, un groupe avait manifesté son intérêt d'acheter l'église. «Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas allé plus loin. Il n'y a eu aucune proposition officielle.»

La réunion de lundi ne sera aucunement décisionnelle; l'exercice en sera un d'information et de consultation. C'est le conseil de fabrique qui avisera de la marche à suivre.

Par ailleurs, le curé Pouliot a rappelé qu'en bout de piste, c'est le diocèse qui dispose des bâtiments patrimoniaux de son territoire, et qu'il y a bien des étapes à franchir avant d'en arriver là. «Ça ne se fait pas sans que la communauté de la paroisse ait dit son mot et manifesté son intérêt de soutien», a conclu le prêtre en chef de la paroisse.