Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce.

L'événement s'est tenu le samedi 8 novembre, au Centre de congrès Le Georgesville, sous la présidence d’honneur de Claude Dufour, propriétaire, apicultrice et sommelière du miel certifiée de Douceurs des Appalaches, un commerce alimentaire installé à Lac-Etchemin.

«Comme mes abeilles au sein de leur colonie, qui comptent les unes sur les autres, nous accomplissons de grandes choses lorsque nous unissons nos forces — et le succès des Agapes 2025 en est la preuve», a souligné Mme Dufour dans son message aux convives, lors de la soirée caritative qui se tenait sous le thème Nomade – La traversée du désert.

Pour sa part, le président de la Fondation Moisson Beauce, Jean-Pierre Thabet, a déclaré que «la mobilisation et la générosité de notre communauté d’affaires me touchent profondément. Chaque année, la soirée Les Agapes nous rappelle à quel point nous sommes forts lorsque nous avançons ensemble vers un objectif commun, soit celui de nourrir les personnes moins favorisées dans la dignité.»