Au profit de La Fondation Moisson Beauce
Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $
De gauche à droite, Jean-Pierre Thabet, président de la Fondation Moisson Beauce, Claude Dufour, présidente d’honneur de la soirée, Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce, et Claudia Fortin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière.
Le comité organisateur: Louise-Andrée Drouin, Enrick Nadeau, Isabelle Lessard, Hélène Rodrigue, Marie Champagne, Annie Mclaughlin, Audrey Cayouette, Sylvie Labrosse, Lisa Faucher, Alexandre Toulouse, Anne Paquet, Mélissa Gosselin. Absente sur la photo: Nicole Jacques.
Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce.
L'événement s'est tenu le samedi 8 novembre, au Centre de congrès Le Georgesville, sous la présidence d’honneur de Claude Dufour, propriétaire, apicultrice et sommelière du miel certifiée de Douceurs des Appalaches, un commerce alimentaire installé à Lac-Etchemin.
«Comme mes abeilles au sein de leur colonie, qui comptent les unes sur les autres, nous accomplissons de grandes choses lorsque nous unissons nos forces — et le succès des Agapes 2025 en est la preuve», a souligné Mme Dufour dans son message aux convives, lors de la soirée caritative qui se tenait sous le thème Nomade – La traversée du désert.
Pour sa part, le président de la Fondation Moisson Beauce, Jean-Pierre Thabet, a déclaré que «la mobilisation et la générosité de notre communauté d’affaires me touchent profondément. Chaque année, la soirée Les Agapes nous rappelle à quel point nous sommes forts lorsque nous avançons ensemble vers un objectif commun, soit celui de nourrir les personnes moins favorisées dans la dignité.»
