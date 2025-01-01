Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

C'est au lendemain de la première bonne bordée de neige de l'année que s'est tenue, ce matin, la cérémonie du jour du Souvenir, à la Place des vétérans de Saint-Georges.

Plus d'une centaine de personnes se sont agglutinées autour du monument du site pour entendre quelques discours, après quoi on a procédé avec le traditionnel dépôt des couronnes de fleurs au pied du cénotaphe.

Parmi les dignitaires, on retrouvait le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, le maire sortant de Saint-Georges, Claude Morin, un ancien miliaire, le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc, ainsi que le président de la Légion royale canadienne Filiale 249 La Beauce, Jean Charlebois.

Collaboration aux photos: Léa Poulin