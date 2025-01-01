Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cérémonie du 11 novembre

Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

durée 15h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est au lendemain de la première bonne bordée de neige de l'année que s'est tenue, ce matin, la cérémonie du jour du Souvenir, à la Place des vétérans de Saint-Georges.

Plus d'une centaine de personnes se sont agglutinées autour du monument du site pour entendre quelques discours, après quoi on a procédé avec le traditionnel dépôt des couronnes de fleurs au pied du cénotaphe.

Parmi les dignitaires, on retrouvait le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, le maire sortant de Saint-Georges, Claude Morin, un ancien miliaire, le préfet de la MRC Beauce-Centre, Jonathan V. Bolduc, ainsi que le président de la Légion royale canadienne  Filiale 249 La Beauce, Jean Charlebois.

Collaboration aux photos: Léa Poulin

À lire également

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

Publié à 14h00

Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d’accueil pour héberger des enfants âgés de 0 à 17 ans, incluant ceux ayant des besoins particuliers tels qu’une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Être famille d’accueil, c’est ...

LIRE LA SUITE
Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Publié hier à 17h00

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce. L'événement s'est tenu le samedi 8 novembre, au Centre de congrès Le Georgesville, sous la présidence d’honneur de Claude Dufour, propriétaire, apicultrice et sommelière du miel certifiée de Douceurs des ...

LIRE LA SUITE
Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

Publié hier à 15h00

Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) lance un appel aux citoyens concernés de participer en grand nombre aux consultations publiques de l'Office des transports du Canada (OTC), qui débutent cette semaine sur le projet de voie ferroviaire de contournement à Lac-Mégantic. Le groupe invite en particulier à s'inscrire à l'audience en ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge