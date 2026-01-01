Premier rassemblement sur l'avenir de l’Unité missionnaire Beauce-Sud

C'est ce dimanche 18 janvier qu'aura lieu le premier de six rassemblements, pour réfléchir sur l'avenir des trois paroisses qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud.

Celle-ci s'adresse aux cinq communautés de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II, soit Saint-Ludger, Saint-Martin, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Théophile et Saint-Gédéon. C'est d'ailleurs à l'église de cette dernière localité qu'aura lieu la rencontre.

L’objectif principal de ces rassemblements sera d’assurer la suite de la réflexion amorcée lors du Forum inter paroissial tenu en avril 2025.

La journée débutera à compter de 9 h 30, avec du temps de prières et de louanges, la célébration de la messe, un temps de partage fraternel autour d’un repas et, en après-midi, du travail en ateliers sur les trois thèmes désignant la vie de paroisse: l’administration, la célébration des rites de la vie, (du baptême aux funérailles en passant par la messe, la célébration des mariages et des sacrements), ainsi que les dimensions fraternelles et sociales de la vie chrétienne. Le même programme s'appliquera pour tous les rassemblements. C'est le curé et modérateur de l'Unité, l'abbé Alain Pouliot, qui présidera au déroulement.

Voici les dates et lieux des autres rassemblements:

Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan

Dimanche 8 février

Église l’Assomption, pour les deux communautés de Saint-Georges, ainsi que celles de Saint-Jean-de-Lalande et Saint-René.

Dimanche 15 février

Église de Saint-Simon-les-Mines, avec les communautés de Saint-Benjamin et de Notre-Dame-de-la-Providence (Notre-Dame-des-Pins).

Dimanche 15 mars

Église de Saint-Zacharie, avec les communautés de Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Côme, et Saint-Philibert.

Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Dimanche 1er mars

Église de La Guadeloupe, avec les communautés de Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Saint-Évariste, et Saint-Hilaire-de-Dorset.

Dimanche 22 mars

Église de Saint-Sébastien, avec les communautés de Saint-Vital (Lambton), Sainte-Martine (Courcelles), et Saint-Samuel (Lac Drolet).

De plus amples informations sont aussi transmises par le bulletin paroissial, lors des prônes et sur les réseaux sociaux des trois paroisses.