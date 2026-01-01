Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ce dimanche à l'église de Saint-Gédéon

Premier rassemblement sur l'avenir de l’Unité missionnaire Beauce-Sud

durée 09h00
16 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est ce dimanche 18 janvier qu'aura lieu le premier de six rassemblements, pour réfléchir sur l'avenir des trois paroisses qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud.

Celle-ci s'adresse aux cinq communautés de la Paroisse Saint-Jean-Paul-II, soit Saint-Ludger, Saint-Martin, Saint-Robert-Bellarmin, Saint-Théophile et Saint-Gédéon. C'est d'ailleurs à l'église de cette dernière localité qu'aura lieu la rencontre.

L’objectif principal de ces rassemblements sera d’assurer la suite de la réflexion amorcée lors du Forum inter paroissial tenu en avril 2025.

La journée débutera à compter de 9 h 30, avec du temps de prières et de louanges, la célébration de la messe, un temps de partage fraternel autour d’un repas et, en après-midi, du travail en ateliers sur les trois thèmes désignant la vie de paroisse: l’administration, la célébration des rites de la vie, (du baptême aux funérailles en passant par la messe, la célébration des mariages et des sacrements), ainsi que les dimensions fraternelles et sociales de la vie chrétienne. Le même programme s'appliquera  pour tous les rassemblements. C'est le curé et modérateur de l'Unité, l'abbé Alain Pouliot, qui présidera au déroulement.

Voici les dates et lieux des autres rassemblements:

Paroisse Saint-Georges-de-Sartigan

Dimanche 8 février
Église l’Assomption, pour les deux communautés de Saint-Georges, ainsi que celles de Saint-Jean-de-Lalande et Saint-René.

Dimanche 15 février
Église de Saint-Simon-les-Mines, avec les communautés de Saint-Benjamin et de Notre-Dame-de-la-Providence (Notre-Dame-des-Pins). 

Dimanche 15 mars
Église de Saint-Zacharie, avec les communautés de Sainte-Aurélie, Saint-Prosper, Saint-Côme, et Saint-Philibert. 

Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

Dimanche 1er mars
Église de La Guadeloupe, avec les communautés de Saint-Éphrem, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Saint-Évariste, et Saint-Hilaire-de-Dorset.

Dimanche 22 mars
Église de Saint-Sébastien, avec les communautés de Saint-Vital (Lambton), Sainte-Martine (Courcelles), et Saint-Samuel (Lac Drolet).

De plus amples informations sont aussi transmises par le bulletin paroissial, lors des prônes et sur les réseaux sociaux des trois paroisses.

À lire également

Six rassemblements pour définir l'avenir de trois paroisses

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Don à la Maison de la Famille Beauce-Etchemin

Publié à 6h00

Don à la Maison de la Famille Beauce-Etchemin

Le Cercle de Fermières L'Assomption de Saint-Georges (No 38) soutient financièrement à chaque année un organisme communautaire de la région. Cette année, son choix s'est arrêté sur la Maison de la Famille Beauce-Etchemin, qui a comme mission de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la famille. Sur la photo, on aperçoit au centre ...

LIRE LA SUITE
Gère-toi crisse! : une anti-conférence pragmatique de Joé Turgeon

Publié le 14 janvier 2026

Gère-toi crisse! : une anti-conférence pragmatique de Joé Turgeon

Si ce titre provocateur a piqué votre curiosité, vous pourrez l'assouvir en venant entendre, le 4 février prochain à Saint-Georges, l'animateur Joé Turgeon partager sur la gestion de soi, du stress et des relations interpersonnelles. Gère-toi crisse !, c'est d'abord et avant tout le titre du livre écrit par cet enseignant retraité, qui ...

LIRE LA SUITE
Découvrez l'Expo Cambi 2026 pour les 50 ans du groupe ambulancier

Publié le 14 janvier 2026

Découvrez l'Expo Cambi 2026 pour les 50 ans du groupe ambulancier

Pour souligner son 50e anniversaire, le groupe ambulancier CAMBI invite la population à plonger au cœur de son univers lors de l’EXPO CAMBI 2026. Cette exposition permettra au public de rencontrer les équipes, d’explorer les kiosques d’information et de mieux comprendre le rôle essentiel du transport ambulancier dans la région. Une ambulance ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge