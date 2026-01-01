Le transport adapté est toujours essentiel en Nouvelle-Beauce

Durant l'année 2025, le service de transport adapté de la MRC de la Nouvelle-Beauce a réalisé 21 670 déplacements (aller simple), comparativement à 24 177 l’année précédente.

Ce service est destiné aux personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie.

Cette baisse s’explique notamment par l’incendie survenu dans une ressource intermédiaire (RI) à Sainte-Hénédine, entraînant la relocalisation temporaire de ses résidents à l’extérieur de La Nouvelle-Beauce. De plus, un ralentissement important des activités sur certains plateaux de travail a réduit les besoins de déplacement de plusieurs travailleurs.

Malgré cette diminution ponctuelle attribuable à des circonstances exceptionnelles, les données démontrent que le service de transport adapté demeure une solution fiable et appréciée, contribuant concrètement à l’autonomie et à la qualité de vie de ses usagers sur le territoire.

Rappelons qu'un montant total 1 260 487 $ a été récemment accordé à la MRC pour l’exploitation de ce service.