La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 24 janvier

L'Amour est dans le pré: les prétendants d'Ariane s'installent à la ferme

Dans le troisième épisode de L’Amour est dans le pré, les prétendants de l’agricultrice de Honfleur, Ariane, sont arrivés à la ferme.

Entraînement hivernal pour le Régiment de la Chaudière

Le Régiment de la Chaudière s’est installé à la Cité sportive Rotary de Beauceville pour un exercice de familiarisation a effectué des tâches militaires en conditions hivernales.

Dimanche 25 janvier

Le Centre Social des Chevaliers de Colomb

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Saint-Benjamin adopte un budget de 2.6 M$ pour 2026

Au cours de la dernière semaine, la municipalité de Saint-Benjamin a adopté un budget de 2 620 317 $ pour l’année 2026.

Plus de 520 unités d’habitation à venir sur le territoire de Saint-Georges

Les élus de Ville de Saint-Georges ont entériné, lundi, huit accords de principe qui permettront la réalisation d’autant de projets de développement domiciliaire dont les travaux nécessiteront un investissement global de 125 M$.

L'équivalent de plus de 277 000 repas remis à Moisson Beauce

L'équivalent de plus de 277 000 repas a été remis à Moisson Beauce en 2025 grâce à la campagne Ensemble en santé et au programme Récupartage, de Metro et de ses enseignes Metro, Super C, Jean Coutu et Brunet.

Près de 300 jeunes se sont réunis aux 47e Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches

Ce sont 280 cadets qui se sont réunis ce samedi à la Polyvalente de Saint-Georges pour participer aux 47e Jeux des cadets de Chaudière-Appalaches.

Lundi 26 janvier

Lac-Etchemin: 2025 a été une année record en permis de construction

Au 31 décembre 2025, la valeur totale des permis de construction émis sur le territoire de la municipalité de Lac-Etchemin atteint 31 224 273 $, établissant une nouvelle année record pour les investissements en construction et en rénovation. La dernière marque datait de 2021, alors que 26 966 950 $ de travaux avaient été autorisés.

Chemin de fer Québec Central: fin des travaux entre Scott et Vallée-Jonction

La construction d'un nouveau tronçon de 18 km est terminée dans le projet de réhabilitation du chemin de fer Québec Central.

Fermeture de l'usine Royer à Lac-Drolet

L'entreprise Royer, qui fabrique des bottes de travail, fermera graduellement les portes de son usine de Lac-Drolet, où la compagnie a vu le jour voilà plus de 90 ans.

Un an de chaos... Et ce n'est pas fini

Le 20 janvier dernier, il y avait un an que Donald Trump avait été assermenté à titre de 47e Président des États-Unis. Il lui aura suffi d’un an pour créer le chaos à l’échelle mondiale et, malheureusement, il en a encore pour trois ans au pouvoir.

Mardi 27 janvier

Beauce-Sud: 6,7 M$ pour la réfection des routes

Dans le cadre du grand « rattrapage routier » initié par Samuel Poulin en 2019, une nouvelle somme de 6 701 395 $ a été accordée pour soutenir la réfection des routes municipales dans la circonscription de Beauce-Sud.

Un groupe d’entrepreneurs locaux achète l’ancienne usine d’Olymel

Dominique Turcotte, ainsi que ses partenaires Laurent Turcotte et Stéphane Roy annoncent avoir fait l’acquisition de l’ancienne usine d’Olymel de Vallée-Jonction, dont les activités avaient cessé en 2023.

Chaudière-Appalaches se retrouve au 7e rang des régions les plus exemplaires

Le territoire administratif de Chaudière-Appalaches se retrouve au 7e rang des régions les plus exemplaires, concernant la sécurité routière en présence d’autobus scolaires.

Mercredi 28 janvier

Artistes et Artisans de Beauce devient OSCART

En fonction depuis 36 ans pour faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs, l’organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) devient officiellement OSCART (Organisme de soutien à la création artistique).

Jeux du Québec: la phase 2 du financement est enclenchée

C'est hier soir que le Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 a lancé la deuxième phase de sa campagne de financement au sein de la communauté régionale.

La Société d’horticulture La Chaudière Fleurie célèbre 25 ans d’engagement

À Saint-Georges, la Société d’horticulture La Chaudière Fleurie a profité d’une conférence de presse tenue ce mercredi 28 janvier pour souligner ses 25 ans d’existence et dévoiler la programmation spéciale qui marquera son année anniversaire.

Vibrant plaidoyer de Nathalie Poulin devant le Comité fédéral des transports

«À compter d’aujourd’hui, je considère que si le gouvernement ne s’attelle pas à la tâche (d'être plus sévère dans l'émission de permis de conduire aux camionneurs), au prochain drame, vous aurez tous du sang sur les mains.»

Jeudi 29 janvier

Le Parti Québécois en Beauce pour peaufiner sa plateforme entrepreneuriale

Outre la tenue du caucus de la rentrée parlementaire, le chef et les élus du Parti Québécois sont en Beauce pour peaufiner leur plateforme électorale sur les enjeux auxquels font face les entreprises québécoises.

Le Parti libéral du Québec refuse la candidature de Mario Roy

Le Parti libéral du Québec aurait refusé la candidature du Beauceron Mario Roy pour la course à la chefferie de la formation politique.

Deux maires de la Beauce au conseil d'administration de la FQM

Les maires des municipalités de Saint-Elzéar et de Saint-Victor font partie du nouveau conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Les Pirates de la Chaudière remportent la finale locale de Cégeps en spectacle

Avec leur mise en scène et leur prestation musicale, les Pirates de la Chaudière ont séduit le jury et remportent ainsi la finalement locale de Cégeps en spectacle 2026 du Cégep Beauce-Appalaches.

Vendredi 30 janvier

Deux médailles et un record pour Julianne Vachon

La nageuse Julianne Vachon s’est particulièrement illustrée lors de la compétition Invitation Québec 2026, qui s'est tenue par le club CNQ du Peps de l’Université Laval à Québec.

L'organisme Ouvre ton coeur à l'espoir reçoit 18 700$

Jonathan Lessard et l’équipe du Groupe Financier Roy et Lessard – Banque Nationale ont remis un montant de 18 700 $ à l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

Un traumatisme crânien ça n'arrive pas qu'aux autres - Mélanie Boucher

Mélanie Boucher a vu sa vie basculer le 24 juin 2019 alors que le VR dans lequel elle se trouvait a percuté violemment le traversier à Tadoussac. Depuis, elle se démène pour sensibiliser la population de Québec et Chaudière-Appalaches aux traumatismes craniocérébraux (TCC).