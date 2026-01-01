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Dimanche 12 avril

Visitez la Maison Moisson Beauce lors d’une journée portes ouvertes

durée 16h15
9 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fondation Moisson Beauce, en collaboration avec l’équipe de Constructions Robert Bernard, invite la population à venir découvrir la 17e Maison Moisson Beauce dans le cadre d’une journée portes ouvertes qui se tiendra ce dimanche 12 avril, de 11 h à 16 h.

Cette activité représente une occasion unique de visiter la magnifique construction située au 17277, 23e Avenue à Saint-Georges, réalisée grâce à la collaboration d’une cinquantaine de partenaires et collaborateurs de la région, tout en découvrant concrètement l’impact de cette campagne dans notre communauté.

Pensée et dessinée avec soin par l’équipe de Signé SP, la Maison Moisson Beauce incarne à la fois confort, tendance et bien-être. Elle est le fruit d’une mobilisation exceptionnelle du milieu, réunissant des dizaines d’entreprises et de bénévoles autour d’un objectif commun : soutenir les personnes en situation de vulnérabilité alimentaire.

« Nous sommes très heureux d’ouvrir les portes au public cette année. Venez découvrir la Maison Moisson Beauce 2026 et le travail des précieux collaborateurs au projet. Qui sait, ce sera peut-être vous qui y habiterez ? », a souligné Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Rappel du tirage

Le tirage se déroulera le jeudi 16 avril à 18 h 30, directement à la Maison Moisson Beauce et sera diffusé en direct sur la page Facebook de Moisson Beauce. Le tout sous la supervision de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.

La personne gagnante pourra choisir entre la maison, de type jumelé, ou la somme de 275 000 $.

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Lancement de la campagne pour la 17e Maison Moisson Beauce

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