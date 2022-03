Coupe du monde de Snowboard cross: Eliot Grondin termine 8e

Le Cégep Beauce-Appalaches sera largement représenté lors du 43e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui aura lieu le 9 avril prochain, grâce à huit nominations tant chez les étudiants-athlètes, que le personnel, les bénévoles et l’organisation des Condors. « C’est une grande fierté pour l’ensemble du Cégep de voir nos athlètes réussir de la sorte. Je tiens à les féliciter pour tous les efforts déployés au cours de leur saison respective ainsi que dans leur réussite scolaire. Ces belles reconnaissances individuelles et collectives prouvent, une fois de plus, l’efficacité du programme Condors et le rayonnement qu’il apporte pour le Cégep Beauce-Appalaches », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.