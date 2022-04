L'école de danse Dan-zaa s'illustre à la compétition RepreZent Québec

L'école de danse Dan-zaa a de nouveau su se démarquer lors de la compétition RepreZent Québec, qui se déroulait au Centre de Congrès en fin de semaine dernière.

Pendant les deux journées de l'événement, ce sont pas moins de 13 groupes qui représentaient l'établissement de Beauceville.

Chacun dans leur catégorie, les groupes Beware, Outlaws et Da Crew étaient face à une seule équipe adverse, mais ont remporté la première position en donnant le meilleur de leur potentiel.

Également deux dans leur catégorie, les danseurs de No limitz junior ont remporté la première place, mais ont aussi été invités pour participer au Showcase RepreZent, la grande finale de la compétition, qui aura lieu le 14 mai à Laval.

Les autres groupes ont aussi obtenu des résultats remarquables grâce à leurs performances. Ainsi :

- Trouble maker est arrivé 3e sur sept,

- Lil homies, 2e sur quatre,

- Xtravadance, 3e sur quatre,

- D-Squad, 2e sur deux,

- No rules varsity, 2e sur quatre,

- No limitz senior, 3e sur six,

- DZ Royalty, 2e sur trois.

Pour sa part, la Production No limitz a présenté sa chorégraphie réalisée par Valéry Loubier, directrice de Dan-zaa, sur le thème de la célèbre émission Squid game.

Les danseurs du groupe No rules ont terminé en première position face à trois autres équipes. Ils ont obtenu le meilleur pointage de la compétition et remporté une bourse de 100 $. Un succès qui n'en est que plus important pour tous ces passionnés qui s'envoleront demain pour la Floride, où ils participeront au Championnat du monde de danse « The dance worlds », du 23 au 25 avril.

Finalement, toute l'école se tient sur un podium ! Après deux ans sans pouvoir se rendre en compétition, on peut maintenant dire que l'école de danse Dan-zaa est survivante et elle a su le démontrer.