Bris de la coupe LHJABF: les joueurs s'excusent et paient la note

Les joueurs de l'équipe de hockey Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem ont fait parvenir une lettre d'excuses aux dirigeants de la Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac pour avoir détruit la coupe qu'ils ont remportée en championnat cette année.

Rappelons, comme le révélait EnBeauce.com la semaine dernière, que le trophée flambant neuf a été complètement détruit lors d'une fête tenue le 9 juillet au Camping Le Chevalier de La Guadeloupe. Quelques joueurs, trois à quatre selon ce qui a été rapporté, auraient jeté un mauvais sort à la coupe, et non pas l'ensemble des hockeyeurs présents.

« Nous savons qu'on a créé une forte frustration envers vous et c'est pour cela que j'écris ce message en signe de pardon envers le comité, a signé le capitaine Alex Bureau, au nom de ses coéquipiers. Nous souhaitons aussi nous excuser envers nos propres coachs qui nous ont épaulés tout l'hiver et qui doivent écoper de nos erreurs. » La lettre complète est reproduite plus bas dans cet article.

De plus, ce sont les joueurs du club qui ont payé eux-mêmes la facture de 1 500 $ — 1 000 $ pour le coût de fabrication de la coupe et 500 $ d'amende selon les termes du contrat de responsabilité signé par l'équipe lors du prêt du trophée, paiement qui a déjà été reçu par la LHJABF, a confirmé le président de la ligue, Claude Jolicoeur, dans un message courriel à EnBeauce.com.

« En tant que président , je me dois de faire respecter les

règles qui sont déjà écrites "noir sur blanc" dans les statuts et règlements de la Ligue. L'organisation de Saint-Ephrem a respecté entièrement toutes les exigences qui étaient inscrites sur la feuille de responsabilité. Il serait mal avisé de ma part de ne pas souligner qu'aucune autre sanction n'était prévu pour ce genre de situation. De ce fait, il serait préjudiciable pour Saint-Ephrem et pour la Ligue de changer les règles en cours de route. Il est question ici de crédibilité dans notre fonctionnement », a indiqué M. Jolicoeur dans ce même message.

Les gouverneurs reviendront sur cet incident lors de la prochaine assemblée de la ligue. On discutera également de la fabrication d'une nouvelle coupe, car il y en aura une, a confirmé Claude Jolicoeur.

Quant aux joueurs impliqués directement dans l'incident, les sanctions seront « à la discrétion » du club lui-même, a fait savoir la président de la LHJABF.

« On va faire en sorte que les joueurs fautifs aient des conséquences », avait signalé le semaine dernière à EnBeauce.com le président et gérant de l'équipe de Saint-Éphrem, Gaston Busque, qui avait fortement condamné le geste posé.

Enfin, voici l'intégrale de la lettre d'excuses rédigée par le capitaine du club au nom de tous les membres de l'équipe:



Je suis Alex Bureau le capitaine de l'équipe junior A de Saint-Éphrem.

Aujourd'hui, je parle pour toute l'équipe pour présenter nos excuses au Président, le gouverneur, les personnes qui travaillent pour l'association de la LHJABF, les personnes qui ont créées et conceptualisées la coupe, bref toute les personnes qui peuvent être concernée suite à l'incident occasionné envers la coupe.

Nous savons qu'on a créé une forte frustration envers vous et c'est pour cela que j'écris ce message en signe de pardon envers le comité.

Nous souhaitons aussi nous excuser envers nos propres coachs qui nous ont épaulés tout l'hiver et qui doivent écoper de nos erreurs. D'ailleurs, ils ne sont pas au courant ce message de pardon puisqu'ils ne sont aucunement concernés aux maux que nous avons pu faire et nous sommes totalement conscient des actions immatures que nous, joueurs du Garage Stéphane Turcotte, avons porté lors de la journée du 9 juillet.

Nous regrettons nos gestes et c'est pour cette raison que nous allons payer la somme demandée par les supérieurs.

Cordialement,

Les joueurs

Équipe Garage Stéphane Turcotte