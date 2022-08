Hockey féminin: défaite du Canada aux mains des Américaines

C’est cet après-midi que l’équipe canadienne de hockey féminin affrontait leurs adversaires de toujours, les Américaines dans le cadre du championnat mondial de hockey féminin au Danemark. La partie s’est terminée par une défaite du Canada de 5 à 2.

À seulement 3 minutes et 29 secondes de la première période, la Canadienne Sarah Fillier a marqué le premier but de cette partie. Les joueuses de l’Unifolié ne se sont pas arrêtées dans leur lancée. Quinze minutes plus tard, ce fut au tour de Ella Shelton d’ajouter un point appuyée par Victoria Bach et Kristin O’Neill.

Mentionnons que les Américaines ont reçu une pénalité juste avant ce but pour un jeu agressif.

Dès le début de la deuxième période, le Canada a reçu une pénalité donnant la chance à l’équipe des États-Unis d’aller marquer son premier but. Quelques minutes plus tard, la gardienne de but canadienne Emrance Maschmeyer n’a pas réussi à stopper le lancer de Kelly Pannek. Les deux pays se sont trouvés à égalité.

La troisième période n’a pas bien commencé pour les Canadiennes qui ont vu encore une fois la rondelle se glisser dans leur but. Malheureusement, impossible pour l’équipe de la capitaine Marie-Philip Poulin de reprendre le dessus lorsqu’une quatrième rondelle s’est retrouvée dans leurs cordages.

Malgré avoir tenté le tout pour le tout en retirant leur gardienne, les Canadiennes se sont inclinées 5 à 2. Il s’agit de leur première défaite depuis le début du tournoi.