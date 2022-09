De nouvelles transactions pour l'équipe de hockey des Condors

Depuis le 24 août, le personnel hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches n’a pas chômé, effectuant cinq transactions en sept jours dans le but d’ajouter de la profondeur et améliorer sa liste de protection de 60 joueurs.

Mercredi dernier, c’est tout d’abord avec les Prédateurs de Joliette que les Condors ont échangé les droits d’Olivier Flageole et un choix conditionnel de 2e ronde en 2024 contre les droits du jeune de 17 ans Zachary Thibeault. Ce dernier a récolté 35 points en 38 matchs l’an dernier avec les Élites de Jonquière de la ligue M18 AAA du Québec. Il jouera sa saison de 17 ans au niveau collégial D1 – RSEQ avec les Dragons du Collège Laflèche.

Le même jour, les Condors ont aussi cédé les droits du jeune Nicolas Jean ainsi qu’un choix de 3e ronde en 2024 au Titan de Princeville afin d’ajouter de l’expérience en défensive avec l’acquisition du vétéran de 20 ans Anthony Côté. Malheureusement, ce dernier est toujours en réflexion à savoir s’il poursuit sa carrière de joueur ou s’il accroche ses patins.

Deux jours plus tard, les Condors ont rapatrié les droits de Jérémy Sainte-Marie et un choix conditionnel de 8e ronde en 2024 en retour de Zacharie Charest et d’un choix conditionnel de 1ere ronde en 2024 dans une transaction avec l’Everest. Cet ajout s’en veut un de profondeur en attaque puisque l’ancien des Foreurs de Val-d’Or et du Blizzard du Séminaire Saint-François s’alignera avec les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy de la ligue collégiale D1.

Finalement le 30 août, c’est avec l’Everest et les Inouk que les Condors ont conclu les derniers échanges avant la fin de la période des transactions. Les Condors ont cédé un choix de 8e ronde à l’Everest afin d’ajouter de l’expérience en attaque avec le venu du joueur de 20 ans Mathieu Thibault. Natif de L’Islet, Mathieu est reconnu comme un joueur dédié, fiable et qui est un excellent coéquipier. La journée de mardi s’est finalement conclue alors que les Condors ont cédé à Granby les droits de Jacob Santerre qui évolue dans les maritimes depuis l’an passé en retour d’un choix de 9e ronde en 2023 ainsi qu’un choix conditionnel de 3e ronde en 2024.

Les Condors seront sur la route en ce premier septembre alors qu’ils visiteront le Titan de Princeville avant de recevoir la visite de l’Éverest, le vendredi 2 septembre au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès 20 :00.

Collaboration au texte: Pierre-Luc Siméon.