Quoi faire en Beauce du 24 au 26 février?

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 24 février

Expositions printanières Amas créatif

Cette série de sept expositions sera dévoilée au public le jeudi 23 février et elles demeureront à l’affiche jusqu’au 7 mai prochain

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges

Quand: du 23 février au 7 mai

Gagnez à visiter votre biblio !

Venez trouver un billet d’or caché chaque jour à la bibliothèque municipale afin de remporter un prix provenant de l'acteur Fabien Cloutier.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach, Saint-Georges

Quand: du 12 au 25 février

Soirée film

Projection du film Lightyear avec cantine sur place.

Où: Polyvalente Bélanger, Saint-Martin

Quand: dès 18 h 15

Match un de la série éliminatoire du Perfection Auto

Série East-Broughton vs Perfection-Auto.Partisans, amis, familles, partager la nouvelle et venez encourager votre équipe. Gens de Saint-Côme venez voir vos 2 joueurs de votre municipalité. Justin Maras et Anthony Roy.

Où: Aréna de Saint-Côme-Linière

Quand: dès 21 h

Disco Patins

"Saviez-vous que nous avons des patins à prêter sur place pour ceux qui n'en ont pas? Vous les trouverez sur un chariot situé à l'intérieur du centre.

Où: Complexe Sportif Matra, Saint-Martin

Quand: de 18 h à 21 h

Samedi 25 février

Compétition régionale de patinage artistique

Un total de 241 patineurs et patineuses de Chaudière-Appalaches participera aux événements. La compétition comprendra 36 événements.

Où: Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper

Quand: 25 février dès 8 h 30 jusqu'au 26 février midi

Match de la formation des Élites M13 AAA

L'équipe joue contre le Nord-Côtiers.

Où: Centre Caztel à Sainte-Marie

Quand: dès 15 h 30

Patinage Glow

Musique, maquillage et lumières sur la glace Manac.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, Saint-Georges

Quand: de 19 h à 22 h

Rendez-vous survie

Après-midi de survie en forêt avec les Cadets 619 de Beauceville. Des démonstrations de toutes sortes dans des installations BIVOUAC à ne pas manquer.

Où: Terrains de l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD, Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h

Rendez-vous Clair de lune

Raquettes, marche aux flambeaux, aires de feux, visite des installations des Cadets 619 de Beauceville, kiosque de la MDJ Robert-Cliche, patinage animé à l’intérieur, zone musique-resto avec la talentueuse Karine Lauzon, maquillage et surprises.

Où: Aréna EJM/RENÉ-BERNARD, Beauceville

Quand: de 13 h 30 à 16 h 30

Party Disco sur la patinoire

Workout Disco sur la patinoire extérieure et portez de la couleur ou sortez votre habit de neige vintage.

Où: 111 rue Principale, Sainte-Hénédine

Quand: de 17 h à 20 h

La Chasse aux trésors de l'espace

Viens résoudre des énigmes et des charades dispersés dans la bibliothèque pour trouver les précieux cristaux de l'univers. Pour les 10 à 15 ans.

Où: Bibliothèque municipale de Saint-Martin

Quand: dès 10 h 30

Première ronde des éliminatoires de la LHCS

L'équipe de hockey le Familiprix affronte les Mercenaires de Lotbinière.

Où: Aréna de Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Atelier d'initiation à la photographie

Martin Moisan, photographe sera là pour t'initier à l'art de la photo!

Où: Hôtel de ville de Saint-Benoît-Labre

Quand: de 13 h à 15h

Soirée disco hivernale

DJ, cantine & service de bar, guimauves & chocolat chaud, feux de foyer, jeux gonflables, peinture sur neige, glissade sur tube (12 tubes disponibles à prêter), apporter vos traîneaux et patinage libre sur la patinoire.

Où: Centre municipal de Saint-Bernard

Quand: de 16 h 30 à 21 h

Heure du conte

Édition spéciale sur l'amour.Une animatrice fera la lecture du histoire et des petits jeux seront proposés à la fin.

Où: Bibliothèque de Scott

Quand: à 10 h

Dimanche 26 février

Olivier Lessard présente son spectacle « Cumberland »

Olivier Lessard sera de retour dans sa ville d’origine à Saint-Georges pour dévoiler son dernier spectacle littéraire et musical.

Où: Librairie Sélect à Saint-Georges

Quand: dès 15 h

Rendez-vous du dimanche!

On débute la journée par le Déjeuner des Chevaliers de Colomb dans leur local au profit de la Fabrique et du Cercle de Fermières. Messe des Rendez-vous à l’église à 9 h et après-midi de cartes et de jeux dès 13 h à la Salle du Curé Denis-Morin organisé par le Cercle de Fermières de Beauceville.

Où: Beauceville

Quand: toute la journée

Repas de cabane à sucre

Au profit de la Fabrique de Saints-Anges! C'est l'occasion idéal de profiter d'un bon repas et de se sucrer un peu le bec en famille ou entre amis

Où: Au centre communautaire de Saints-Anges

Quand: de 9 h à 13 h